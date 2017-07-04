Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию
Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на
Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на
Романов рассказал, что на Мальцева завели дело о создании экстремистского сообщества и собирались арестовать. Оппозиционер решил уехать из страны после того, как узнал о возможном аресте.
В апреле Мальцева задержали в Саратове по делу о митинге 26 марта. Во время задержания сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь его квартиры, а затем доставили Мальцева в Москву. У оппозиционера при задержании случился сердечный приступ. Мальцев был арестован на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.