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12:25 (мск), источник: Ведомости

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря движения «Русский марш» Дениса Романова. Куда именно уехал Мальцев, не уточняется.

Источник: РИА "Новости"

Романов рассказал, что на Мальцева завели дело о создании экстремистского сообщества и собирались арестовать. Оппозиционер решил уехать из страны после того, как узнал о возможном аресте.

В апреле Мальцева задержали в Саратове по делу о митинге 26 марта. Во время задержания сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь его квартиры, а затем доставили Мальцева в Москву. У оппозиционера при задержании случился сердечный приступ. Мальцев был арестован на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.

Комментарии
10
Alex Heavy
Бегут крысы с короБля, я даже чувствую воздух чище становится
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Vova @
Слава Вождю и Партии! Только Путин, только вперед! Убогая оппозиция выгодна нашему Вождю! Слава ему!
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viktor golov
Слава Богу!!! Еще бы Навальный, Явлинский и т.п. уехали бы...смотришь и воздух чище станет...
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