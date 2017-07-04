Комитет нацбезопасности РК наделили новым правом

«Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», — говорится в сообщении.

По данным сайта Сената Парламента Казахстана, Комитет национальной безопасности, наряду с Антикоррупционной службой, наделен правом расследовать дела о коррупции в отношении сотрудников специальных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих.

Также декриминализируется лжепредпринимательство, а по отдельным статьям в сфере экономики лицо освобождается от уголовной ответственности в случае совершения противоправного деяния впервые при добровольном возмещении ущерба. В целях усиления профилактики правонарушений в сфере бытового насилия из Уголовного кодекса статьи 108 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 109 «Побои» переведены в разряд административных правонарушений.

Ужесточена ответственность за посягательство на жизнь и здоровье, честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Предусматривается возможность в правоохранительных и специальных государственных органах осуществления архивной деятельности; следователь и начальник органа дознания наделены правом обжалования процессуальных решений прокурора вышестоящему прокурору.

Для гуманизации экономических правонарушений снижены верхние пределы штрафов по ряду экономических уголовных проступков.

Расширяются полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей.