Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
Власти объяснили решение доставить губернатора Тулеева в Москву
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
«Доккер» — новая недорогая модель Renault для России
Mercedes разработал автобусы для «Черной Африки»
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
24Юбилей Тома Круза
19:40 (мск), источник: Tengrinews

Комитет нацбезопасности РК наделили новым правом

Комитет национальной безопасности наделили правом расследования дел в отношении специальных органов, антикоррупционной службы и военных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

«Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», — говорится в сообщении.

По данным сайта Сената Парламента Казахстана, Комитет национальной безопасности, наряду с Антикоррупционной службой, наделен правом расследовать дела о коррупции в отношении сотрудников специальных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих.

Также декриминализируется лжепредпринимательство, а по отдельным статьям в сфере экономики лицо освобождается от уголовной ответственности в случае совершения противоправного деяния впервые при добровольном возмещении ущерба. В целях усиления профилактики правонарушений в сфере бытового насилия из Уголовного кодекса статьи 108 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 109 «Побои» переведены в разряд административных правонарушений.

Ужесточена ответственность за посягательство на жизнь и здоровье, честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Предусматривается возможность в правоохранительных и специальных государственных органах осуществления архивной деятельности; следователь и начальник органа дознания наделены правом обжалования процессуальных решений прокурора вышестоящему прокурору.

Для гуманизации экономических правонарушений снижены верхние пределы штрафов по ряду экономических уголовных проступков.

Расширяются полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Родители показали 18-миллионного жителя Казахстана: Для нас это полнейший сюрприз
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Мединский ответил на обвинения в ненаучности своей диссертации
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь