Мэрия: Угрозы подтопления прибрежных зон в связи с непогодой в Иркутске нет

Руководители всех структурных подразделений отчитались о проводимых работах по ликвидации последствий ливня, а также о профилактических мероприятиях по предупреждению подтоплений жилых домов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

По словам Елены Федоровой, дежурные бригады МУП «Иркутскавтодор», «Водоканал», аварийно-спасательной службы занимаются откачкой воды с проезжей части улиц: Баррикад, Ушаковская, Култукская, Красноярская, Кооперативная, Некрасова, Карла Маркса, Фабричная, Марии Цукановой, Мельничная, Войкова, Трактовая, Николая Вилкова. Кроме этого, дорожники устраняют возникшие после непогоды засоры ливневых канализаций, прочищают отводные каналы.

«Наибольшие затруднения в связи с продолжительными осадками возникли в Правобережном округе. Как сообщила заместитель мэра — председатель комитета Юлия Гордина, накануне ночью подтопило несколько частных дворов на улице Мельничная. Организован пункт временного размещения в школе № 10, желающим предоставлено временное жилье в маневренном фонде на улице Воровского», — отметили в пресс-службе.

В Октябрьском округе основные работы по отводу воды от жилых домов ведутся на улицах Канской и Пискунова. Как сообщил глава округа Владимир Преловский, ночью по адресу улица Байкальская, 251 во дворе дома упал тополь и повредил три автомобиля. Сейчас выясняются причины происшествия и оценивается ущерб.

В Свердловском округе специалисты осуществляют постоянный мониторинг ситуации, какие-либо угрозы для жизни и имущества граждан не зафиксированы.

В Ленинском округе для предотвращения подтопления одного из домов на улице 3-я Кировская специалисты МУП «Иркутскавтодор» прокапывают отводную канаву для воды. В традиционных зонах затопления — поселках Боково и Горького — угроз для частного сектора нет, уровень рек в черте города низкий и, по прогнозам специалистов, в ближайшее время не пересечет опасную отметку.

По любым вопросам и с жалобами на последствия ливня горожане могут обратиться в единую диспетчерскую службу администрации города Иркутска по телефону 520−112, а также по номерам приемных своего округа.