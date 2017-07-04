Кабмин одобрил новый проект закона о приватизации

Согласно сообщению, новый законопроект позволит вывести конкуренцию за государственные активы на глобальный уровень и перейти к рыночному ценообразованию на объекты в государственной собственности. В частности, предполагается, что законопроект позволит отойти от института оценки и определить цену объекта исключительно платежеспособным спросом. «Мы хотим значительно упростить процесс продажи активов — консолидировать зконодавство в сфере приватизации. Отказаться от большого количества групп объектов приватизации и существенно сократить время на подготовку объекта к приватизации», — отметил на заседании правительства первый вице-премьер-министр — министр экономического развития Украины Степан Кубив.

Также добавляется, что проект закона устанавливает принципиально новый подход к распределению на объекты большой и малой приватизации. В больших по решению КМУ отнесут только крупные объекты с высоким потенциалом привлечь стратегического иностранного инвестора, таких объектов по предварительным данным будет около 60. Объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника — одного из инвестиционных банков с репутацией. Советник будет изучать спрос на объект, общаться с потенциальными покупателями и предлагать стартовую цену. В то же время, объекты малой приватизации могут быть реализованы посредством открытых аукционов он-лайн, как это, например, уже сейчас происходит с активами неплатежеспособных банков и непрофильными активами государственных предприятий на ProZorro. Продажи. Стартовой ценой будет чистая стоимость активов (стоимость активов минус обязательства), или 1 гривна, если чистая стоимость отрицательная. Аукцион будет проходить в три этапа с повышением ставок. Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов подчеркнул, что в 99% случаев в процессе приватизации государственные активы теряют свою рыночную ценность, а не развиваются.

«При этом бюджет ежегодно тратит колоссальные средства на поддержку жизнедеятельности этих активов. Мы предлагаем уже работающий механизм электронной системы Prozorro. Продажи, который позволит просто и эффективно продавать объекты малой приватизации и возвращать средства в государственный бюджет, чтобы их можно было использовать для других, в том числе социальных потребностей», — сказал он.

Новый проект закона также предусматривает усиление защиты прав инвесторов, в частности возможность применения международного арбитража (по соглашению сторон иностранного права к договору купли-продажи) государства и привлечения гораздо более широкого круга покупателей.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины в этом году приватизации шести значимых объектов, в том числе Одесского припортового завода (ОПЗ).