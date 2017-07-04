Городецкий объединил два министерства в одно

«Главная задача — оптимизировать систему управления, привести ее в соответствие с федеральной структурой министерств. Предусматривается упразднение двух министерств — министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов — и образование одного общего министерства. Это оптимизация и сокращение управленческого аппарата», — подчеркнул Губернатор Владимир Городецкий.

Постановление предполагает объединение обоих ведомств в единое министерство труда и соцзащиты Новосибирской области. Объединенная структура получит функции обеих министерств. Исключением являются функции по управление системой среднего, дополнительного и дополнительного профессионального образования.

Эти функции возложены на министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.