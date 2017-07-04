Ремонт дачи в Кондрице: Канду не против, чтобы Додон взял деньги «у иностранцев»

Он подчеркнул, что для того чтобы развеять любые спекуляции на эту тему, Счетная палата должна провести необходимые проверки и выяснить, если государственные деньги были потрачены правильно.

«Я не знаком с этим вопросом, читал некоторые анализы, но могу отметить следующее: в любом государстве есть компетентные учреждения в разных областях, в данном случае, если идет речь о государственных деньгах, существует учреждение под названием Счетная палата. И вы, и я, можем обратиться в Счетную палату, чтобы она взяла под контроль эту тему и проверила, если государственные деньги было потрачены правильно и тогда мы узнаем ответ», — прокомментировал Канду.

На вопрос, если он все-таки подозревает, кто финансировал восстановительные работы дачи, демократ ответил: «может, опять иностранцы».

«Я понял, что есть несколько стран, которые готовы оказать финансовую поддержку для реконструкции здания президентуры и это может быть частью комплекса помощи и для других зданий президента. Нам, например, помогло правительство Румынии на основании соглашения о сотрудничестве для частичного ремонта здания парламента. В случае с дачей в Кондрице необходимо уточнить, откуда источник: кредит или пожертвование и после этого делать выводы», — добавил демократ.