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15:14 (мск), источник: Noi.md

Ремонт дачи в Кондрице: Канду не против, чтобы Додон взял деньги «у иностранцев»

Спикер Андриан Канду говорит, что не знает, откуда власти взяли деньги для ремонта президентской дачи в Кондрице, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Он подчеркнул, что для того чтобы развеять любые спекуляции на эту тему, Счетная палата должна провести необходимые проверки и выяснить, если государственные деньги были потрачены правильно.

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«Я не знаком с этим вопросом, читал некоторые анализы, но могу отметить следующее: в любом государстве есть компетентные учреждения в разных областях, в данном случае, если идет речь о государственных деньгах, существует учреждение под названием Счетная палата. И вы, и я, можем обратиться в Счетную палату, чтобы она взяла под контроль эту тему и проверила, если государственные деньги было потрачены правильно и тогда мы узнаем ответ», — прокомментировал Канду.

На вопрос, если он все-таки подозревает, кто финансировал восстановительные работы дачи, демократ ответил: «может, опять иностранцы».

«Я понял, что есть несколько стран, которые готовы оказать финансовую поддержку для реконструкции здания президентуры и это может быть частью комплекса помощи и для других зданий президента. Нам, например, помогло правительство Румынии на основании соглашения о сотрудничестве для частичного ремонта здания парламента. В случае с дачей в Кондрице необходимо уточнить, откуда источник: кредит или пожертвование и после этого делать выводы», — добавил демократ.

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