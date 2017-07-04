Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева
Президент США Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент США Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
В своем поздравлении от имени американского народа Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с проведением международной специализированной выставки EXPO-2017, проводимой впервые в Центральной Азии.
Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что благодаря этому глобальному мероприятию более миллиона посетителей из Казахстана и всего мира будут вовлечены в потрясающую атмосферу технологических инноваций, вдохновляемых человеческим воображением, и партнерства, получившего отражение в более чем 115 национальных павильонах.
«Соединенные Штаты Америки имеют честь участвовать в выставке EXPO-2017 в Астане и представить лучшие в Америке изобретения в области энергетики, науки и технологий, а также наше культурное разнообразие», — упоминается в письме.
Трамп подчеркнул, что павильон США является важным символом стратегического партнерства, которое две страны укрепляли в течение прошедшей четверти века, и демонстрирует приверженность Соединенных Штатов продвижению мира, стабильности и процветания в регионе в течение дальнейших лет.
«Я приветствую Казахстан и Вас, господин Президент, за Ваше видение и лидерство в продвижении глобального диалога по вопросам энергетической безопасности посредством EXPO-2017. Я надеюсь на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Казахстаном, основанного на взаимном уважении и общих интересах», — говорится в письме.