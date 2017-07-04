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14:01 (мск), источник: Tengrinews

Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева

Президент США Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

В своем поздравлении от имени американского народа Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с проведением международной специализированной выставки EXPO-2017, проводимой впервые в Центральной Азии.

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Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что благодаря этому глобальному мероприятию более миллиона посетителей из Казахстана и всего мира будут вовлечены в потрясающую атмосферу технологических инноваций, вдохновляемых человеческим воображением, и партнерства, получившего отражение в более чем 115 национальных павильонах.

«Соединенные Штаты Америки имеют честь участвовать в выставке EXPO-2017 в Астане и представить лучшие в Америке изобретения в области энергетики, науки и технологий, а также наше культурное разнообразие», — упоминается в письме.

Трамп подчеркнул, что павильон США является важным символом стратегического партнерства, которое две страны укрепляли в течение прошедшей четверти века, и демонстрирует приверженность Соединенных Штатов продвижению мира, стабильности и процветания в регионе в течение дальнейших лет.

«Я приветствую Казахстан и Вас, господин Президент, за Ваше видение и лидерство в продвижении глобального диалога по вопросам энергетической безопасности посредством EXPO-2017. Я надеюсь на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Казахстаном, основанного на взаимном уважении и общих интересах», — говорится в письме.

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