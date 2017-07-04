В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа

Накануне Ушаков заявил, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

С начала года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите G20, который пройдет 7—8 июля .

Ранее Ассошиэйтед Пресс сообщало о разногласиях, которые возникли в Белом доме по поводу переговоров двух лидеров. Источники агентства утверждали, что ряд советников Трампа советовали ему ограничиться краткой встречей с Путиным в кулуарах саммита, тогда как сам американский президент настаивал на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей.