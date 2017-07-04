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13:56 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: Reuters

Накануне Ушаков заявил, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

С начала года Владимир Путин и Дональд Трамп уже трижды общались по телефону. В начале мая политики высказались за личную встречу на саммите G20, который пройдет 7—8 июля.

Ранее Ассошиэйтед Пресс сообщало о разногласиях, которые возникли в Белом доме по поводу переговоров двух лидеров. Источники агентства утверждали, что ряд советников Трампа советовали ему ограничиться краткой встречей с Путиным в кулуарах саммита, тогда как сам американский президент настаивал на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей.

Комментарии
10
Павел Батурин
Вот будет умора если Трамп толкнет его в самый конец всех собравшихся УПЫРЕЙ.
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Константин Бахвалов
Интересно, сколько у Путина "козырей", против Трамповских. Вот если бы Путин нашим заводам дал новое дыхание, для модернизации производственной линии, тогда бы было бы чем перед америкосам "казырять".
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Sergey Vedmanov
Формат обсуждений всем давно известен. Рамки заданы. Ничего нового там не будет. Сирия и Украина. И на этом всё. ))
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