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13:58 (мск), источник: Nakanune.ru

И.о. главы Карталов, проработав неделю, ушла в отставку

Врио главы Карталов Кристина Мятченко ушла в отставку, не проработав и недели на посту руководителя городского поселения.

Как сообщает местное издание «Карталинская новь», Мятченко заявила, что не может занимать должность с учетом сложившихся обстоятельств и предстоящей передачи всех полномочий города на уровень муниципального района. Депутаты на внеочередной сессии решение и.о. главы поддержали.

И.о. руководителя назначена председатель совета депутатов Карталинского городского поселения Наталья Новокрещенова.

Как уже сообщало Накануне.RU, глава Карталов Михаил Усольцев ушел в отставку 28 июня. Нового руководителя города выберут 11 августа по результатам конкурса.

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