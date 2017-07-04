Полномочия 16 депутатов прекращены досрочно в Краснодарском крае
Прокуратура Новокубанского района провела проверку соблюдения антикоррупционных запретов.
Прокуратура Новокубанского района провела проверку соблюдения антикоррупционных запретов.
Как выяснилось в ходе проверки, не все депутаты органов местного самоуправления предоставили сведения об имуществе за 2016 год. В связи с неисполнением своих обязательств прокуратура Новокубанского района досрочно прекратила полномочия 16 депутатов по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, сообщает
Также за непредставление аналогичных сведений по представлению об устранении нарушений закона был уволен директор муниципального казенного учреждения «Прикубанский