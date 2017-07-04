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15:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Полномочия 16 депутатов прекращены досрочно в Краснодарском крае

Прокуратура Новокубанского района провела проверку соблюдения антикоррупционных запретов.

Как выяснилось в ходе проверки, не все депутаты органов местного самоуправления предоставили сведения об имуществе за 2016 год. В связи с неисполнением своих обязательств прокуратура Новокубанского района досрочно прекратила полномочия 16 депутатов по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Также за непредставление аналогичных сведений по представлению об устранении нарушений закона был уволен директор муниципального казенного учреждения «Прикубанский культурно-досуговый центр» (на основании п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ).

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