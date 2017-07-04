В Украине провели испытания САУ «Акация» и «Гвоздика»
Самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и
Самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и
В Украине провели успешные
Для проверки работы всех систем самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и
2С3 «Акация», оснащенная 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии около 17−20 км, в том числе — современными управляемыми снарядами типа «Цветник». Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.
В свою очередь, 2С1 «Гвоздика» оснащена меньшей по калибру 122-мм гаубицей с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая «Гвоздика» массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.
Как сообщал УНИАН, 29 июня на одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса «Корсар».