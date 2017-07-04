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14:08 (мск), источник: УНИАН

В Украине провели испытания САУ «Акация» и «Гвоздика»

Самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и марш-бросок.

Источник: УНИАН

В Украине провели успешные приемо-сдаточные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» перед передачей в Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

Для проверки работы всех систем самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.

2С3 «Акация», оснащенная 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии около 17−20 км, в том числе — современными управляемыми снарядами типа «Цветник». Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.

Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь, 2С1 «Гвоздика» оснащена меньшей по калибру 122-мм гаубицей с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая «Гвоздика» массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.

Как сообщал УНИАН, 29 июня на одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса «Корсар».

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