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14:25 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты проинспектировали разрушающееся троллейбусное депо Омска

Сегодня, 4 июля, депутаты горсовета совместно с чиновниками администрации провели объезд по объектам, которые предполагается включить в программу приватизации, а именно — территории бывшего троллейбусного депо на Ватутина и помещения бывшего ПАТП-1 на улице 10 лет Октября.

Ранее большинство вопросов возникало именно по данным объектам — передавать в частные руки или пытаться сохранить муниципальное имущество? Сообщалось, что помещения не востребованы арендаторами из-за неудовлетворительного состояния и больших площадей, а некоторые их них и вовсе находятся почти в аварийном состоянии.

Так, из территории троллейбусного депо общей площадью более 5 гектаров сейчас используется только 1% — разворотная площадка на улице, диспетчерская и касса. На территории находятся 25 троллейбусов, которые работают на Левобережье, большинство же транспортных средств уже переведены в депо на Красном Пути. Ремонтные боксы пусты, а четырехэтажный административный корпус находится в полуразрушенном состоянии — там разморозилась система отопления, из-за протекающей кровли пропитались влагой перекрытия.

«Администрация под видом плохого состояния административного корпуса пытается продать данную территорию полностью. Но я считаю, не нужно этого делать. Ведь ценность не в одном здании, а в земле. Может быть, нет смысла вкладывать в восстановление, но есть смысл сохранить на будущее то, что есть», — выразил свою точку зрения депутат Андрей Ефимов.

На содержание данных объектов ежегодно тратится 6,5 млн рублей. Ранее они приносили порядка 4,5 млн от аренды, однако сейчас из-за изменений в законодательстве не могут сдаваться и не приносят ничего — только убытки транспортным предприятиям. Для восстановления же помещений требуется более 23 млн рублей.

«Чтобы восстановить здание, думаю, будет необходимо только на первую фазу 20 млн. Если сделать ревизию и провести анализ, надо будет изыскивать 50−60 млн. Сейчас извлечь из бюджета такую сумму я не представляю возможным. И сдать в аренду при нынешних условиях невозможно, чтобы занять все это место. Поэтому я склонен к тому, чтобы действительно объект продать — люди восстановят, будут работать, налоги платить», — высказался депутат Сергей Быструшкин.

На территории бывшего ПАТП-1 оказалась ситуация не лучше — один из стояночных боксов оказался поврежден пожаром, в административном здании течет кровля, объект практически не используется.

«Если включать данные объекты в план приватизации, то нужно разрабатывать программу по тому, как выгодно все это реализовать для города. Надо, чтобы у департамента имущественных отношений была возможность подготовить такую программу», — прокомментировала председатель городского парламента Галина Горст.

Окончательное решение примет горсовет на пленарном заседании, которое состоится завтра, 5 июля. Ранее профильный комитет рекомендовал утвердить перечень приватизации с новыми объектами, однако тема обсуждается уже давно, и горсовет уже неоднократно отклонял проект решения.

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