РФ может потребовать от белорусов пропуска для въезда в погранзоны
Если приказ ФСБ России вступит в силу, с 1 октября граждане Беларуси смогут въезжать в погранзону РФ по специальному пропуску и документу, удостоверяющему личность.
Если приказ ФСБ России вступит в силу, с 1 октября граждане Беларуси смогут въезжать в погранзону РФ по специальному пропуску и документу, удостоверяющему личность.
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности России подготовила проект приказа, согласно которому гражданам Беларуси потребуется специальный пропуск для посещения пограничной зоны со стороны РФ.
Россия, после того, как Беларусь ввела краткосрочный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран мира, создала на границе с республикой три пограничные зоны. Кроме того, РФ закрыла въезд на свою территорию с территории Беларуси автотранспортом гражданам третьих стран, не имеющим российской визы. С 15 мая РФ перевела все белорусские авиарейсы в международные терминалы аэропортов. В настоящее время эксперты Беларуси и РФ работают над созданием единого миграционного пространства.
Как отмечается в проекте приказа ФСБ РФ за подписью главы ведомства Александра Бортникова, документом будут устанавлены новые правила режима пребывания в пограничной зоне РФ.
В частности, нововведения касаются пограничной пятикилометровой зоны на границе РФ с Беларусью. Если приказ будет подписан, его положения вступят в силу с 1 октября 2017 года.
Начиная с 1 октября, граждане Беларуси смогут въезжать в погранзону РФ по специальному пропуску и документу, удостоверяющему личность. В пропуске будет указано разрешенное время пребывания в погранзоне.
Владельцу такого спецпропуска при следовании через погранзону будет не разрешено отклоняться от прописанного маршрута.
В случае, если белорусский автомобиль следует транзитом через российскую границу, водителю будет разрешена вынужденная остановка для того, чтобы посетить объекты придорожного сервиса.