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14:39 (мск), источник: Publika.md

Европарламент проголосовал за выделение Молдове макрофинансовой помощи

4 июля, во вторник, подавляющее большинство депутатов Европейского парламента проголосовали за предоставление Молдове 100 миллионов евро макрофинансовой помощи.

Источник: Publika.md

Деньги будут выделены в три транша до следующего года. 60 миллионов поступит в качестве кредита, 40 — в виде грантов.

«За» проголосовали 575 евродепутатов, «против» — 76. 46 депутатов воздержались от голосования.

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