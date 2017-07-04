Европарламент проголосовал за выделение Молдове макрофинансовой помощи
4 июля, во вторник, подавляющее большинство депутатов Европейского парламента проголосовали за предоставление Молдове 100 миллионов евро макрофинансовой помощи.
4 июля, во вторник, подавляющее большинство депутатов Европейского парламента проголосовали за предоставление Молдове 100 миллионов евро макрофинансовой помощи.
Деньги будут выделены в три транша до следующего года. 60 миллионов поступит в качестве кредита, 40 — в виде грантов.
«За» проголосовали 575 евродепутатов, «против» — 76. 46 депутатов воздержались от голосования.