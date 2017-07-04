УМВД по Екатеринбургу возглавил полицейский с Эльмаша

Главой УМВД по Екатеринбургу стал экс-начальник отдела полиции № 14 (Эльмаш) Сергей Кулагин, сообщил «Уралинформбюро» собственный источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока официально не комментируют данную информацию.