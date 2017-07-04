Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Россия меня разочаровала!» - Немцы о Кубке конфедераций
Ученые советуют есть горький шоколад каждый день
Опрос: количество россиян, категорически нежелающих жить в РФ
Откровенный пост о сыне Сергея Шнурова вызвал фурор в соцсетях
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Сирии впервые замечен новейший российский истребитель – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
8ДТП в Баварии
14:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

УМВД по Екатеринбургу возглавил полицейский с Эльмаша

Руководящий ОП № 14.

Главой УМВД по Екатеринбургу стал экс-начальник отдела полиции № 14 (Эльмаш) Сергей Кулагин, сообщил «Уралинформбюро» собственный источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пока официально не комментируют данную информацию.

Стоит напомнить, что 17 июня прежний начальник городской полиции Игорь Трифонов был назначен руководителем УМВД по Карачаево-Черкесии. Обязанности начальника УМВД уральской столицы с тех пор исполнял его заместитель Андрей Швыдченко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
РМК улучшит качество концентрата на Южном Урале
Названа дата встречи Путина и Трампа
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Спасатели нашли тело последнего погибшего на озере Максимка
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличат
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России дешевеет вторичное жилье
Противники реновации обратились в Конституционный суд
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь