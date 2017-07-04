Гамрецкий «сдал» Киртоакэ, признал вину и пойдет под суд
Руководитель управления транспорта столичной мэрии Игорь Гамрецкий предстанет перед судом.
Руководитель управления транспорта столичной мэрии Игорь Гамрецкий предстанет перед судом.
КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Глава управления транспорта примэрии Кишинева Игорь Гамрецкий, которого задержали по делу о платных парковках в столице, признал свою вину, сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.
«Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Дело должно рассматриваться судебной инстанцией по специальной процедуре», — говорится в сообщении ведомства.
Гамрецкого, а также
По данным следствия, в июне 2015 года управление общественного транспорта и путей сообщения мэрии Кишинева объявило о тендере по строительству платных парковок в столице. Сообщается, что обязательные требования к компаниям, которые должны были участвовать в тендере, немотивированно завышены. Претендентов на участие в тендере оказалось 16, однако заявки подали лишь две фирмы —
В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял
После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий обещал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обещал убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам — по 13% уставного капитала.
Позже дело на начальника управления транспорта кишиневской примэрии выделили в отдельное производство. Гамрецкому грозит штраф в 3−4 тысячи условных единиц или лишение свободы на срок до 6 лет.