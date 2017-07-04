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15:07 (мск), источник: Sputnik.md

Гамрецкий «сдал» Киртоакэ, признал вину и пойдет под суд

Руководитель управления транспорта столичной мэрии Игорь Гамрецкий предстанет перед судом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Глава управления транспорта примэрии Кишинева Игорь Гамрецкий, которого задержали по делу о платных парковках в столице, признал свою вину, сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

«Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Дело должно рассматриваться судебной инстанцией по специальной процедуре», — говорится в сообщении ведомства.

Гамрецкого, а также вице-примара Нистора Грозаву, экс-муниципального советника Геннадия Иващенко, трех администраторов парковочных компаний, а также бизнесмена, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя, задержали в конце мая.

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По данным следствия, в июне 2015 года управление общественного транспорта и путей сообщения мэрии Кишинева объявило о тендере по строительству платных парковок в столице. Сообщается, что обязательные требования к компаниям, которые должны были участвовать в тендере, немотивированно завышены. Претендентов на участие в тендере оказалось 16, однако заявки подали лишь две фирмы — компания-нерезидент «EME PARKLEITSYSTEM GmbH» и компания-резидент ООО «Sizif-L». Последнюю исключили, так как не был представлен полный пакет необходимых бумаг. В НАЦ отметили, что уголовное дело открыто по подозрению в том, что вице-мэр Кишинева подписал контракт без утверждения данного документа муниципальным советом. Местное законодательство предполагает, что подобные контракты сначала обсуждаются, а затем передаются на рассмотрение и последующее утверждение в мунсовет.

В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. Также, по данным НАЦ, собраны доказательства, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща.

После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий обещал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обещал убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам — по 13% уставного капитала.

Позже дело на начальника управления транспорта кишиневской примэрии выделили в отдельное производство. Гамрецкому грозит штраф в 3−4 тысячи условных единиц или лишение свободы на срок до 6 лет.

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