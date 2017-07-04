Замглавы Регламентного комитета ответил на обвинения Луценко

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник не знает, получил ли председатель Верховной Рады Андрей Парубий решения комитета по результатам рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пинзеник сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что заключение Комитета ВР направлено председателю парламента.

«Далее председатель Верховной Рады в рамках своих полномочий определяет дальнейшее направление этого заключения — оно направляется или на рассмотрение Верховной Рады, или в Генеральную прокуратуру, если председатель считает, что в связи с необоснованностью представление оно должно быть возвращено в Генпрокуратуру», — сказал Пинзеник.