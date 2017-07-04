Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
Председатель Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии
Юнкер назвал смехотворным то, что на утреннее заседание пришли около 30 депутатов из 751. Он высказал мнение, что так работать — несерьезно. Таяни обвинил чиновника в проявлении неуважения к парламенту: «Вы можете критиковать работу Европарламента, но в полномочия Еврокомиссии не входит контроль за парламентом, это парламент должен контролировать ЕК». Юнкер парировал, что сейчас в зале не так много депутатов, чтобы было кому контролировать Еврокомиссию.
Корреспондент ВВС сообщил, что всего насчитал в зале пленарных заседаний менее 100 человек, включая делегации, сопровождавшие Юнкера и
Российская Госдума давно борется за посещаемость пленарных заседаний. В 2005 г. с инициативой бороться с прогульщиками выступила зампред Госдумы Любовь Слиска, но идею не поддержал тогдашний спикер Борис Грызлов. В марте 2010 г., мониторить посещаемость депутатов и сенаторов предложила Общественная палата. Предложения думских оппозиционеров наказывать прогульщиков и запрещать передачу карточек не поддерживались. Выступали представители думской оппозиции, но их инициативы не поддерживались.
В апреле 2010 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев потребовал повысить дисциплину парламентариев и запретить прогулы. «Это не моя компетенция <…> но, как гарант Конституции, я не могу не сказать, что меня удивляет картинка из зала заседаний Госдумы, когда там сидит 10−15% от списочного состава», — заявил он тогда. Он потребовал внести соответствующие изменения в законодательство. Поправки в регламент, допускающие передачу голоса от одного депутата к другому, были внесены в Думу в июне того же года. Впрочем, позднее единороссы расширили список ситуаций, в которых депутатам разрешалось пропускать заседания и доверять свой голос товарищам. В марте 2010 г., вскоре после выборов, Дума нового созыва запретила депутатам голосовать по доверенности, ввела штрафы за пропуски пленарных заседаний, вместо двух недель в месяц для пленарных заседаний теперь отводится три, отдельная неделя для работы в комитетах отменена — работу в комитетах приходится совмещать с пленарными заседаниями, продолжительность которых увеличилась.