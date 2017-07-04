Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы

Юнкер назвал смехотворным то, что на утреннее заседание пришли около 30 депутатов из 751. Он высказал мнение, что так работать — несерьезно. Таяни обвинил чиновника в проявлении неуважения к парламенту: «Вы можете критиковать работу Европарламента, но в полномочия Еврокомиссии не входит контроль за парламентом, это парламент должен контролировать ЕК». Юнкер парировал, что сейчас в зале не так много депутатов, чтобы было кому контролировать Еврокомиссию.

Он заявил, что больше на подобные дебаты не пойдет, и выразил уверенность, что если бы к депутатам пришли канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон, зал был бы полон.

Он заявил, что больше на подобные дебаты не пойдет, и выразил уверенность, что если бы к депутатам пришли канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон, зал был бы полон.

Корреспондент ВВС сообщил, что всего насчитал в зале пленарных заседаний менее 100 человек, включая делегации, сопровождавшие Юнкера и премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Евродепутат от Великобритании в интервью предположил, что дело может быть в начале сезона отпусков. По другой версии, депутаты могли решить не идти на пленарное заседание, поскольку были отменены многие дебаты, намечавшиеся в этот день. Наконец, кто-то мог предпочесть отправиться во Францию на похороны первого спикера Европарламента Симоны Вейль.

Российская Госдума давно борется за посещаемость пленарных заседаний. В 2005 г. с инициативой бороться с прогульщиками выступила зампред Госдумы Любовь Слиска, но идею не поддержал тогдашний спикер Борис Грызлов. В марте 2010 г., мониторить посещаемость депутатов и сенаторов предложила Общественная палата. Предложения думских оппозиционеров наказывать прогульщиков и запрещать передачу карточек не поддерживались. Выступали представители думской оппозиции, но их инициативы не поддерживались.