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15:26 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Будущее Самарской области невозможно представить без инноваций»

Во вторник, 4 июля, на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева начался международный конгресс «Металлдеформ-2017». Знаковый для мировой авиакосмической отрасли форум проводится при поддержке губернатора Николая Меркушкина.

Тема форума — «Процессы пластического деформирования авиакосмических материалов. Наука, технологии, производство». Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий из 11 стран мира — лидеров в области материаловедения и технологий обработки металлов. В течение трех дней прозвучит более 130 докладов по различным направлениям металловедения.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Николай Меркушкин. Он подчеркнул: самарская площадка выбрана не случайно.

«Наш регион обладает мощным научно-исследовательским и инновационным потенциалом. Самарская область занимает четвертое место в России по объему отгруженной инновационной продукции и входит в десятку регионов по объему внутренних затрат на научные исследования и разработки», — сказал губернатор, добавив, что в регионе продолжается формирование целостной политики поддержки этой сферы.

Николай Меркушкин также отметил: сейчас в мире точками роста являются не столичные города, а территории, где исследованиям уделяется особое внимание и люди заинтересованы заниматься научной деятельностью и получать результат.

«Мы ищем новые варианты научных исследований, чтобы самостоятельно генерировать идеи, вырабатывать стандарты и в итоге выдавать продукт, который будет пользоваться спросом не только в стране, но и за рубежом», — заверил глава региона.

За последние годы в этом направлении было сделано многое. Итогом объединения СГАУ и классического университета стало появление Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, который входит в число лучших вузов страны по ряду рейтингов и в перспективе рассчитывает на попадание в ТОП-100 лучших университетов мира.

В регионе появилось два опорных вуза — Самарский государственный технический университет и ТГУ, а также Самарский государственный медицинский университет, возглавивший кластер из пяти медвузов Поволжья. Кроме того, при СамГМУ за три года создан центр прорывных технологий и технопарк, аналогов которому в стране нет. Здесь идет активная разработка и внедрение инновационных продуктов, которые продаются в России и за рубежом.

В своем выступлении Николай Меркушкин обратил внимание на то, что курс на инновационное развитие взял и второй по величине город области — Тольятти. Здесь действуют технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», Особая экономическая зона, а в рамках развития Тольятти как территории опережающего развития стоит задача сделать Автоград центром инженерной науки страны.

«Гагарин-центр», который объединит ряд междисциплинарных институтов, должен стать местом притяжения лучших умов не только из Самарской области и других регионов ПФО, но также со всей России и из-за рубежа.

«В рамках программы “Четвертое рождение Тольятти” в течение 10−15 лет город должен стать инженерным центром с тысячами различных предприятий, где на самом высоком уровне будут решаться задачи любого уровня не только для страны, но и в мировых масштабах. Мы уверены, в Тольятти все должно получиться», — сказал Николай Меркушкин.

Продолжением дальнейшего инновационного развития Самарской области должен стать технополис «Гагарин-центр». Этот проект получил поддержку президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева. Недавно в Москве вопрос взаимодействия региона и Министерства образования и науки РФ по данному проекту Николай Меркушкин обсудил с министром Ольгой Васильевой.

По словам губернатора, «Гагарин-центр», который объединит ряд междисциплинарных институтов, должен стать местом притяжения лучших умов не только из Самарской области и других регионов ПФО, но также со всей России и из-за рубежа. Отметим, что желание участвовать в проекте уже выразили госкорпорации и крупные российские компании — Роскосмос, ОАК, Роснефть, Лукойл и другие.

«Мы сейчас завершаем проектную работу по технополису, через два — три месяца окончательно определимся с идеологией проекта и к концу года начнем конкретные работы», — сообщил Николай Меркушкин.

В конце выступления он заверил, что власти региона намерены и дальше поддерживать науку и образование.

«Без инноваций, без постоянного технологического продвижения невозможно представить Самарской области и России в целом. Без этого нам будет сложно сделать так, чтобы люди комфортно жили, а страна была сильной и независимой», — резюмировал Николай Меркушкин.

Также участников «Металлдеформ-2017» приветствовал ректор Самарского университета, член-корреспондент РАН Евгений Шахматов. В частности, он отметил роль областного правительства и лично губернатора в развитии науки и образования региона.

«Когда я общаюсь с коллегами, мне многие говорят — вам повезло, что губернатор настолько заинтересован в развитии науки и образования и участвует во всем, что связано с перспективами развития новых технологий и новых направлений в науке», — привел слова представителей научного сообщества Евгений Шахматов и добавил: «Это вдохновляет нас на дальнейшую работу».

Также ректор призвал студентов активно участвовать в работе форума, сделать для себя выводы и почерпнуть тот багаж знаний, который позволит в будущем создавать собственную карьеру. «Я надеюсь, что этот конгресс — очередной шаг к нашим общим успехам», — заключил ректор.

С приветственным словом к участникам обратился сопредседатель программного комитета конгресса, представитель Фрайбергской горной академии (Германия) Рудольф Кавалла. В первую очередь он поблагодарил россиян за сотрудничество и призвал всех максимально использовать возможности международного конгресса для получения опыта и новых знаний.

«В глобально мире это очень важно. Сегодня только тот, у кого есть опыт и знания, добивается успеха», — сказал Рудольф Кавалла.

Повышение весовой эффективности, ресурса и надежности аэрокосмической техники во многом определяется структурой и свойствами конструкционных материалов и изделий, получаемых методами обработки металлов давлением. Именно большие пластические деформации в сочетании с температурой формируют кристаллографию структуры, физико-механические и деформационные свойства заготовок, что определяет их дальнейшее поведение при пластическом формообразовании деталей и эксплуатации элементов конструкций.

В связи с этим в ходе работы конгресса будут рассмотрены современные подходы к развитию теории пластичности, технологий моделирования и управления структуро- и текстурообразованием в процессах деформации и термической обработки, а также явления сверхпластичности и магнитно-импульсной обработки металлов.

На конгрессе будут представлены также доклады по проблемам создания, производства и эксплуатации композиционных материалов.

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