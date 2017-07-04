Николай Меркушкин: «Будущее Самарской области невозможно представить без инноваций»

Тема форума — «Процессы пластического деформирования авиакосмических материалов. Наука, технологии, производство». Обсудить инновационные подходы и разработки в Самару приехали представители научных центров, вузов и предприятий из 11 стран мира — лидеров в области материаловедения и технологий обработки металлов. В течение трех дней прозвучит более 130 докладов по различным направлениям металловедения.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Николай Меркушкин. Он подчеркнул: самарская площадка выбрана не случайно.

«Наш регион обладает мощным научно-исследовательским и инновационным потенциалом. Самарская область занимает четвертое место в России по объему отгруженной инновационной продукции и входит в десятку регионов по объему внутренних затрат на научные исследования и разработки», — сказал губернатор, добавив, что в регионе продолжается формирование целостной политики поддержки этой сферы.

Николай Меркушкин также отметил: сейчас в мире точками роста являются не столичные города, а территории, где исследованиям уделяется особое внимание и люди заинтересованы заниматься научной деятельностью и получать результат.

«Мы ищем новые варианты научных исследований, чтобы самостоятельно генерировать идеи, вырабатывать стандарты и в итоге выдавать продукт, который будет пользоваться спросом не только в стране, но и за рубежом», — заверил глава региона.

За последние годы в этом направлении было сделано многое. Итогом объединения СГАУ и классического университета стало появление Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, который входит в число лучших вузов страны по ряду рейтингов и в перспективе рассчитывает на попадание в ТОП-100 лучших университетов мира.

В регионе появилось два опорных вуза — Самарский государственный технический университет и ТГУ, а также Самарский государственный медицинский университет, возглавивший кластер из пяти медвузов Поволжья. Кроме того, при СамГМУ за три года создан центр прорывных технологий и технопарк, аналогов которому в стране нет. Здесь идет активная разработка и внедрение инновационных продуктов, которые продаются в России и за рубежом.

В своем выступлении Николай Меркушкин обратил внимание на то, что курс на инновационное развитие взял и второй по величине город области — Тольятти. Здесь действуют технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», Особая экономическая зона, а в рамках развития Тольятти как территории опережающего развития стоит задача сделать Автоград центром инженерной науки страны.