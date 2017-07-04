Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
Категория выпускников, которых предложили не выпускать из РФ
В скандал с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой вмешался Рособрнадзор
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилейКуратор музея Джош Вогел рассказал историю нью-йоркского высотного строительства
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
«Доккер» — новая недорогая модель Renault для России
Mercedes разработал автобусы для «Черной Африки»
Белое платье без белья: Хадид приковала внимание в Венеции
Трамп предложит Путину свернуть санкции – СМИ
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Сирии впервые замечен новейший российский истребитель – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценную беседу в рамках саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 4 июля, передает ТАСС.

Источник: AP 2017

Представитель Кремля подчеркнул, что речи о так называемой встрече «на ногах» не идет.

Это планируется как полноценная “сидячая” встреча.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

Ранее во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретится с Трампом в первый день G20 — 7 июля.

Читайте также
CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа

Накануне сообщалось, что лидеры двух стран могут обсудить, помимо двусторонних отношений, кризис на Украине и ситуацию в Сирии. В Кремле также выразили надежду, что в ходе их общения будет урегулирован конфликт вокруг ареста российской дипсобственности в Соединенных Штатах.

Москва в течение нескольких месяцев заявляла о возможности контакта Путина и Трампа на полях саммита «двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7−8 июля. В Белом доме встречу анонсировали 29 июня.

Комментарии
10
Sergey Vedmanov
)) Да нет никаких трений между Китаем и США. Так как первый полностью зависим от последнего. Никогда Китай не станет ссорится с США. Вся экономика Китая базируется на вложениях Америки, части денег азиатов и частично европейских вложений. И взаимный товарооборот у них такой, какой России и в лучшие времена, даже и не снился. Тут просто нет места для трений! О чем вы?! )))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
плешивый лилипут
какая радость, трамп поговорит с путеным не ,,на ногах"! Вот это прорыв!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Sergey Vedmanov
)) В этот раз им обоим повезло. Всем кроме Пескова. Будет как обычно на заднем плане шустрить, с вымученной улыбкой на лице, и на ногах всю встречу. )))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ненормальные отношения: Трампу рекомендуют не обниматься с Путиным
Во время загрузки произошла ошибка.
2 июля© Ньюстюб
Тимошенко рассказала, когда Украине придет конец
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования увеличат
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменения в Правила дорожного движения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь