Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20

Представитель Кремля подчеркнул, что речи о так называемой встрече «на ногах» не идет.

Ранее во вторник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил , что Путин встретится с Трампом в первый день G20 — 7 июля.

Накануне сообщалось, что лидеры двух стран могут обсудить, помимо двусторонних отношений, кризис на Украине и ситуацию в Сирии. В Кремле также выразили надежду, что в ходе их общения будет урегулирован конфликт вокруг ареста российской дипсобственности в Соединенных Штатах.