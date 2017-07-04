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16:27 (мск), источник: Деловое сообщество

ЦИК порекомендовал на должность председателя Избиркома Ростовской области Андрея Бурова

Центризбирком России порекомендовал на должность председателя Избиркома Ростовской области 46-летнего Андрея Бурова, говорится на сайте ЦИК.

В настоящее время он занимает должность заместителя гендиректора ОАО «Региональная корпорация развития». До этого в 2012—2014 годах он был министром внутренней и информационной политики Ростовской области.

Первое заседание новой избирательной комиссии должно состояться 6 июля. В состав избирательной комиссии вошли 14 человек, половину из которых предложил губернатор Василий Голубев, а вторую половину — Законодательное собрание региона. Из этого списка и будет выбран председатель областного Избиркома.

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