ЦИК порекомендовал на должность председателя Избиркома Ростовской области Андрея Бурова

В настоящее время он занимает должность заместителя гендиректора ОАО «Региональная корпорация развития». До этого в 2012—2014 годах он был министром внутренней и информационной политики Ростовской области.

Первое заседание новой избирательной комиссии должно состояться 6 июля. В состав избирательной комиссии вошли 14 человек, половину из которых предложил губернатор Василий Голубев, а вторую половину — Законодательное собрание региона. Из этого списка и будет выбран председатель областного Избиркома.