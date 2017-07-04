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15:54 (мск), источник: УНИАН

Садовый рассказал подробности своего допроса в Генпрокуратуре

ГПУ допросила Садового в качестве свидетеля в деле о незаконном отчуждении земли.

Источник: УНИАН

Городской председатель Львова Андрей Садовый после окончания его допроса в качестве свидетеля следователями Генпрокуратуры рассказал подробности. Об этом сообщает Zahid.net.

Садовый заявил, что ГПУ будет просить сделать публичным протокол его допроса.

По словам Садового, во время допроса еще не шла речь о цене земли, которую продали нидерландской компании.

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«К этому вопросу мы еще не подходили. Если он будет звучать, то я объясню коллегам из Генеральной прокуратуры, что есть разница между экспертной оценкой земли и нормативно-денежной оценкой. Если речь идет о выкупе, то эксперт устанавливает цену. Поэтому все наши действия четко соответствуют действующему законодательству. Поэтому я так вижу, что весь этот процесс имеет цель не допустить реализации этого проекта, потому что он делается во Львове», — заявил Садовый.

Также, по словам Садового, вопросы, которые ему задают, не касаются его полномочий как городского головы Львова, а само это дело является давлением на него как на политика.

«Я о ситуации с индустриальным парком докладывал руководству государства — что под угрозой есть очень серьезная инвестиция. К большому сожалению, все стоят сбоку. Генеральная прокуратура будет принимать решение о том, можно делать инвестиции в Украину, или нельзя», — добавил мэр Львова.

Как сообщал УНИАН, ГПУ допросила Садового в качестве свидетеля в деле о незаконном отчуждении земли. Луценко считает, что в данной ситуации целесообразно было бы создать прокурорскую рабочую группу для расследования такого дела.

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