Садовый рассказал подробности своего допроса в Генпрокуратуре

По словам Садового, во время допроса еще не шла речь о цене земли, которую продали нидерландской компании.

«К этому вопросу мы еще не подходили. Если он будет звучать, то я объясню коллегам из Генеральной прокуратуры, что есть разница между экспертной оценкой земли и нормативно-денежной оценкой. Если речь идет о выкупе, то эксперт устанавливает цену. Поэтому все наши действия четко соответствуют действующему законодательству. Поэтому я так вижу, что весь этот процесс имеет цель не допустить реализации этого проекта, потому что он делается во Львове», — заявил Садовый.

Также, по словам Садового, вопросы, которые ему задают, не касаются его полномочий как городского головы Львова, а само это дело является давлением на него как на политика.

«Я о ситуации с индустриальным парком докладывал руководству государства — что под угрозой есть очень серьезная инвестиция. К большому сожалению, все стоят сбоку. Генеральная прокуратура будет принимать решение о том, можно делать инвестиции в Украину, или нельзя», — добавил мэр Львова.

Как сообщал УНИАН, ГПУ допросила Садового в качестве свидетеля в деле о незаконном отчуждении земли. Луценко считает, что в данной ситуации целесообразно было бы создать прокурорскую рабочую группу для расследования такого дела.