«Президент вручил мне Конституцию и поручил ее охранять». Цыбко выступил в суде с последним словом
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля, ФедералПресс.
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля, ФедералПресс.
Полтора года разбирательств и два часа пламенной речи:
Бывший политик, как и во время расследования и судебных разбирательств, вновь говорил о своей невиновности и незаконных действиях силовиков. При этом подсудимый построил свое выступление на зачитывании статей Конституции РФ.
«Мне эту Конституцию вручил президент, и я до сегодняшнего дня ее охраняю и защищаю от любых нападок», — заявил Цыбко.
Ссылаясь на главы Конституции,
Также подсудимый заявил, что в его отношении составлялись «поддельные протоколы», и просил суд не идти на поводу у силовиков.
«Если мы встанем на стезю слухов, домыслов, интерпретаций вольных, точно также начнут судить всех: сочинять истории, а потом судить. Потому что можно. Концептуально добиваются, пытаются продавить судебную систему, и заставить ее, что можно изменить обвинение. Было сказано: «раз мы, люди в погонах, считаем, что он преступник, значит, и вы должны так считать». То есть призвали суд верить им. Нам нужен принцип равенства, состязательности, — заявил обвиняемый.
«ФедералПресс» напоминает, что Константин Цыбко обвиняется в получении взяток в размере 27,5 миллионов рублей. Из них 22,5 миллиона
Прокурор требует наказать