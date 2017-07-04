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16:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Президент вручил мне Конституцию и поручил ее охранять». Цыбко выступил в суде с последним словом

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля, ФедералПресс. Экс-сенатор Совета Федерации от Челябинской области Константин Цыбко выступил в Озерском городском суде со своим последним словом. Спич длился чуть более двух часов. Политик упоминал президента России, а также якобы разоблаченных им чиновников и силовиков, но так и не высказал своего отношения к перспективе лишиться свободы на 14 лет.

Полтора года разбирательств и два часа пламенной речи: экс-сенатор Константин Цыбко выступил со своим заключительным словом в озерском суде.

Бывший политик, как и во время расследования и судебных разбирательств, вновь говорил о своей невиновности и незаконных действиях силовиков. При этом подсудимый построил свое выступление на зачитывании статей Конституции РФ.

«Мне эту Конституцию вручил президент, и я до сегодняшнего дня ее охраняю и защищаю от любых нападок», — заявил Цыбко.

Ссылаясь на главы Конституции, экс-сенатор заявлял о нарушении тех или иных статей чиновниками, которые свидетельствовали против него в суде. Цыбко продолжил настаивать на фальсификации дела, нарушении прав со стороны представителей прокуратуры, налоговой службы и чиновников. Экс-политик также напомнил суду о незаконной прослушке своего телефона, а также мобильных устройств политолога Александра Мельникова.

Также подсудимый заявил, что в его отношении составлялись «поддельные протоколы», и просил суд не идти на поводу у силовиков.

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«Если мы встанем на стезю слухов, домыслов, интерпретаций вольных, точно также начнут судить всех: сочинять истории, а потом судить. Потому что можно. Концептуально добиваются, пытаются продавить судебную систему, и заставить ее, что можно изменить обвинение. Было сказано: «раз мы, люди в погонах, считаем, что он преступник, значит, и вы должны так считать». То есть призвали суд верить им. Нам нужен принцип равенства, состязательности, — заявил обвиняемый.

«ФедералПресс» напоминает, что Константин Цыбко обвиняется в получении взяток в размере 27,5 миллионов рублей. Из них 22,5 миллиона экс-сенатор, предположительно, взял у Евгения Тарасова за помощь в назначении его на пост сити-менеджера Озерска, а также 10 миллионов — от бизнесмена Олега Лакницкого за покровительство в закрытом городе. Во время расследования Совет Федерации лишил Константина Цыбко депутатской неприкосновенности. Несмотря на лишение высокой должности, экс-сенатор продолжает вести активную общественную деятельность. В своем общении с прессой по итогам судебного заседания он рассказал о планах по работе над улучшением экологической обстановки в Челябинской области. Судя по намерении принимать участие в различных форумах и конференциях Общества охраны природы, подсудимый уверен в том, что ему удастся избежать реального наказания. Оглашение приговора Константину Цыбко запланировано на 3 августа.

Прокурор требует наказать экс-чиновника реальным сроком — 14 лет колонии строгого режима, а также штрафом в размере 500 миллионов рублей и конфискацией имущества.

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