«Президент вручил мне Конституцию и поручил ее охранять». Цыбко выступил в суде с последним словом

Полтора года разбирательств и два часа пламенной речи: экс-сенатор Константин Цыбко выступил со своим заключительным словом в озерском суде.

Бывший политик, как и во время расследования и судебных разбирательств, вновь говорил о своей невиновности и незаконных действиях силовиков. При этом подсудимый построил свое выступление на зачитывании статей Конституции РФ.

«Мне эту Конституцию вручил президент, и я до сегодняшнего дня ее охраняю и защищаю от любых нападок», — заявил Цыбко.

Ссылаясь на главы Конституции, экс-сенатор заявлял о нарушении тех или иных статей чиновниками, которые свидетельствовали против него в суде. Цыбко продолжил настаивать на фальсификации дела, нарушении прав со стороны представителей прокуратуры, налоговой службы и чиновников. Экс-политик также напомнил суду о незаконной прослушке своего телефона, а также мобильных устройств политолога Александра Мельникова.

Также подсудимый заявил, что в его отношении составлялись «поддельные протоколы», и просил суд не идти на поводу у силовиков.