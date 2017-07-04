Нижегородский губернатор надеется, что турпоток в регион вырастет в 3 раза

Также делегация посетила строительную площадку стадиона на Стрелке, встретилась с руководством нижегородских вузов и Торгово-промышленной палаты.

По словам британского консула Томаса Регана, Нижний Новгород показался ему очень гостеприимным и дружелюбным городом: «Я думаю, что британские болельщики очень быстро убедятся, насколько близко Нижний Новгород находится к Москве, и считаю, что Нижний Новгород очень быстро станет популярным местом».

В свою очередь Шанцев заявил, что на сегодня правительство региона серьезно занимается развитием туристической инфраструктуры: «Наша задача — к 2020 году поток туристов увеличить в 3 раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть три миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей».

Необходимо отметить, что нижегородские чиновники по-разному понимают задачи по увеличению туристического потока в регион. Некоторые из них «увеличивают» туристический поток лишь на бумаге и становятся фигурантами уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2016 года 5 лет условно получил бывший глава нижегородского министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Денис Лабуза. Его обвиняли в превышении полномочий и организации незаконного въезда в Россию более 3,8 тыс. иностранцев.

Преступная группа, в состав которой входил и Лабуза, организовывала для иностранных граждан въезд в Россию под видом деловых поездок. Нижегородское министерство выступало в этой схеме приглашающей стороной. В офисе московской турфирмы готовились бланки ходатайств на выдачу обычных деловых виз для иностранцев, а делопроизводитель, нанятый Лабузой и трудоустроенный в региональное ведомство, заверял ходатайства копией министерской печати.

При этом сам Лабуза денег за эти операции не брал. Он просто отчитывался перед губернатором о росте въездного туризма, приукрашивая действительность и заведомо зная, что ни один из приглашенных иностранцев в Нижегородскую область не приедет.