Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
В скандал с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой вмешался Рособрнадзор
Губернатор, при котором зарплата в регионе РФ выросла на 186%
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
«Доккер» — новая недорогая модель Renault для России
Mercedes разработал автобусы для «Черной Африки»
СМИ: На Украине возмущены плакатами про "инфекцию" русского языка
«Придут и вернут Крым»: Парубий о моряках Украины
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
21Открытие Московского международного кинофестиваля
17:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородский губернатор надеется, что турпоток в регион вырастет в 3 раза

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев надеется, что туристический поток в регион за 2,5 года вырастет в 3 раза. Об этом он заявил в ходе встречи с британской делегацией, приехавшей оценить готовность Нижегородской области к проведению чемпионат мира по футболу. Возглавил делегацию министр-советник посольства Великобритании в России по вопросам торговли, науки и климата Джонатан Брентон.

Также делегация посетила строительную площадку стадиона на Стрелке, встретилась с руководством нижегородских вузов и Торгово-промышленной палаты.

По словам британского консула Томаса Регана, Нижний Новгород показался ему очень гостеприимным и дружелюбным городом: «Я думаю, что британские болельщики очень быстро убедятся, насколько близко Нижний Новгород находится к Москве, и считаю, что Нижний Новгород очень быстро станет популярным местом».

В свою очередь Шанцев заявил, что на сегодня правительство региона серьезно занимается развитием туристической инфраструктуры: «Наша задача — к 2020 году поток туристов увеличить в 3 раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть три миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей».

Необходимо отметить, что нижегородские чиновники по-разному понимают задачи по увеличению туристического потока в регион. Некоторые из них «увеличивают» туристический поток лишь на бумаге и становятся фигурантами уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2016 года 5 лет условно получил бывший глава нижегородского министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Денис Лабуза. Его обвиняли в превышении полномочий и организации незаконного въезда в Россию более 3,8 тыс. иностранцев.

Преступная группа, в состав которой входил и Лабуза, организовывала для иностранных граждан въезд в Россию под видом деловых поездок. Нижегородское министерство выступало в этой схеме приглашающей стороной. В офисе московской турфирмы готовились бланки ходатайств на выдачу обычных деловых виз для иностранцев, а делопроизводитель, нанятый Лабузой и трудоустроенный в региональное ведомство, заверял ходатайства копией министерской печати.

При этом сам Лабуза денег за эти операции не брал. Он просто отчитывался перед губернатором о росте въездного туризма, приукрашивая действительность и заведомо зная, что ни один из приглашенных иностранцев в Нижегородскую область не приедет.

Наша задача — к 2020 году поток туристов увеличить в 3 раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть три миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей.
Валерий Шанцев

На сегодняшний день нижегородские чиновники вынашивают планы о том, как заманивать в регион туристов-толстосумов, предоставляя им услуги класса «лакшери».

В областном правительстве говорят, что этот сегмент выгоден тем, что «вип-туристы, как правило, оставляют в регионе большее количество денег, что, в свою очередь, сказывается на росте доходов бюджета, нижегородского бизнеса, работающего в сфере гостеприимства».

О массовом нашествии вип-туристов нижегородские власти грезят не первый год. Еще в 2006 году правительство Нижегородской области заявляло о планах построить развлекательный комплекс — «мини-Лас-Вегас» ‑ и разработать специальные проекты по привлечению в регион платежеспособных туристов.

Тогда на берегу Горьковского водохранилища планировалось создать специализированную туристско-рекреационную зону площадью около 200 га. В ней планируется разместить от 10−20 отелей различного формата — как многоэтажных, так и небольших, созданных в национальном стиле. Создание рекреационной зоны планировалось начать с 2007 года, но этим планам не суждено было сбыться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Около подъездов домов запретят курить
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь