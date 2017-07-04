Нижегородский губернатор надеется, что турпоток в регион вырастет в 3 раза

Также делегация посетила строительную площадку стадиона на Стрелке, встретилась с руководством нижегородских вузов и Торгово-промышленной палаты.
По словам британского консула Томаса Регана, Нижний Новгород показался ему очень гостеприимным и дружелюбным городом: «Я думаю, что британские болельщики очень быстро убедятся, насколько близко Нижний Новгород находится к Москве, и считаю, что Нижний Новгород очень быстро станет популярным местом».
В свою очередь Шанцев заявил, что на сегодня правительство региона серьезно занимается развитием туристической инфраструктуры: «Наша задача — к 2020 году поток туристов увеличить в 3 раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть три миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей».
Необходимо отметить, что нижегородские чиновники по-разному понимают задачи по увеличению туристического потока в регион. Некоторые из них «увеличивают» туристический поток лишь на бумаге и становятся фигурантами уголовных дел.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2016 года 5 лет условно получил бывший глава нижегородского министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Денис Лабуза. Его обвиняли в превышении полномочий и организации незаконного въезда в Россию более 3,8 тыс. иностранцев.
Преступная группа, в состав которой входил и Лабуза, организовывала для иностранных граждан въезд в Россию под видом деловых поездок. Нижегородское министерство выступало в этой схеме приглашающей стороной. В офисе московской турфирмы готовились бланки ходатайств на выдачу обычных деловых виз для иностранцев, а делопроизводитель, нанятый Лабузой и трудоустроенный в региональное ведомство, заверял ходатайства копией министерской печати.
При этом сам Лабуза денег за эти операции не брал. Он просто отчитывался перед губернатором о росте въездного туризма, приукрашивая действительность и заведомо зная, что ни один из приглашенных иностранцев в Нижегородскую область не приедет.
Наша задача — к 2020 году поток туристов увеличить в 3 раза. Если у нас сегодня миллион, то должно быть три миллиона. Чтобы это сделать, конечно, нужна инфраструктура и, прежде всего, гостиницы хорошего класса для разных категорий людей.
На сегодняшний день нижегородские чиновники вынашивают планы о том, как заманивать в регион туристов-толстосумов, предоставляя им услуги класса «лакшери».
В областном правительстве говорят, что этот сегмент выгоден тем, что «вип-туристы, как правило, оставляют в регионе большее количество денег, что, в свою очередь, сказывается на росте доходов бюджета, нижегородского бизнеса, работающего в сфере гостеприимства».
О массовом нашествии вип-туристов нижегородские власти грезят не первый год. Еще в 2006 году правительство Нижегородской области заявляло о планах построить развлекательный комплекс — «мини-Лас-Вегас» ‑ и разработать специальные проекты по привлечению в регион платежеспособных туристов.
Тогда на берегу Горьковского водохранилища планировалось создать специализированную туристско-рекреационную зону площадью около 200 га. В ней планируется разместить от 10−20 отелей различного формата — как многоэтажных, так и небольших, созданных в национальном стиле. Создание рекреационной зоны планировалось начать с 2007 года, но этим планам не суждено было сбыться.