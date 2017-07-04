Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Кремле

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Итоги встречи лидеры подвели на совместной пресс-конференции. Днем ранее они встречались на неформальном обеде в Кремле. Во вторник же прошли полноформатные переговоры, по итогам которых стороны приняли два заявления и подписали 40 документов. Экономическое сотрудничество Путин назвал визит главы КНР центральным событием года для стран и отметил «впечатляющую динамику» развития отношений между Москвой и Пекином.

По словам президента, он обсудил с главой КНР "весь спектр российско-китайских отношений".

При этом ключевая роль отводилась экономическому сотрудничеству. Так, российский лидер рассказал о росте товарооборота между странами.

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«Отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти. В 2016 году его объем увеличился на 4% и составил 66 миллиардов долларов, а за четыре месяца этого года прирост заметно выше — 37% (24,5 миллиарда долларов)», — подчеркнул Путин. Также, по его словам, Газпром продолжает согласовывать с Пекином параметры поставок газа по китайскому маршруту. Также президент отметил, что строительство российского участка международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» планируется завершить в 2019 году, Путин пообещал поддержать китайский проект «Один пояс, один путь», сравнив его по потенциалу с совместным использованием северного морского пути — Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. Затронул российский лидер и тему сельского хозяйства. По его словам, Россия увеличит поставки пшеницы в Китай, обсуждается вопрос об отмене ограничения на импорт мясной продукции. Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в высокотехнологичных областях.

Речь идет о совместном освоении космического пространства. Готовится очередная программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Владимир Путин Президент РФ

Международные отношения Важную роль в переговорах заняли и вопросы международных отношений. Путин назвал корейское урегулирование внешнеполитическим приоритетом России и Китая. Глава государства заверил, что Москва и Пекин продолжат укреплять сотрудничество. По его словам, Россия и Китай намерены активно продвигать общую инициативу по решению корейского кризиса.

Так, страны выступили против размещения ПРО THAAD в Северо-Восточной Азии и договорились о мерах защиты своих интересов в сфере безопасности.

Пекин и Москва призвали КНДР наложить мораторий на испытания, а Южную Корею и США приостановить проведение учений в регионе. Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что Китай настроен на координацию и взаимодействие с Россией в международных делах. В частности, для борьбы с терроризмом, урегулирования в «горячих точках» и формирования нового типа отношений между странами, на основе взаимовыгодного сотрудничества.

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