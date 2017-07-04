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17:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Вопрос о рассмотрении заявок на пост председателя Воронежского облсуда отложили до сентября

В повестке дня ВККС нет заявлений на высшую судейскую должность в Воронеже.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ опубликовала повестку дня на заседание, которое пройдёт 10—14 июля. Судя по документу, рассмотрение заявлений о рекомендации на должность председателя Воронежского облсуда отложили до сентября. Данных о кандидатах на высшую судейскую должность в Воронеже в повестке нет. Следующее заседание ВККС состоится 18—22 сентября.

ВККС дважды отклоняла кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. В сентябре 2016 года ВККС рассматривала заявки на высокую должность и.о. главы облсуда Владимира Анисимова, судьи по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петра Попова и судьи Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрея Уланова. Тогда коллегия отказала всем кандидатам. В марте 2017 года на посте председателя облсуда претендовали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин. Но и их коллегия отказалась рекомендовать для назначения на должность.

Сейчас наиболее вероятным кандидатом на должность председателя Воронежского облсуда называют Василия Тарасова, который возглавляет Саратовский облсуд. О других вероятных претендентов, заявления которых принимали до конца мая 2017 года, информации пока нет.

Должность председателя Воронежского облсуда остаётся вакантной с мая 2016 года, когда состоялась скандальная отставка Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ, в которых прослеживались некие «коррупционные связи» с адвокатскими конторами.

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