Вопрос о рассмотрении заявок на пост председателя Воронежского облсуда отложили до сентября

Высшая квалификационная коллегия судей РФ опубликовала повестку дня на заседание, которое пройдёт 10—14 июля . Судя по документу, рассмотрение заявлений о рекомендации на должность председателя Воронежского облсуда отложили до сентября. Данных о кандидатах на высшую судейскую должность в Воронеже в повестке нет. Следующее заседание ВККС состоится 18—22 сентября .

ВККС дважды отклоняла кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда. В сентябре 2016 года ВККС рассматривала заявки на высокую должность и.о. главы облсуда Владимира Анисимова, судьи по рассмотрению уголовных дел в первой инстанции облсуда Петра Попова и судьи Чердаклинского районного суда Ульяновской области Андрея Уланова. Тогда коллегия отказала всем кандидатам. В марте 2017 года на посте председателя облсуда претендовали четыре воронежских судьи — Людмила Козиева, Сергей Панин, Петр Попов и Юрий Храпин. Но и их коллегия отказалась рекомендовать для назначения на должность.

Сейчас наиболее вероятным кандидатом на должность председателя Воронежского облсуда называют Василия Тарасова, который возглавляет Саратовский облсуд. О других вероятных претендентов, заявления которых принимали до конца мая 2017 года, информации пока нет.

Должность председателя Воронежского облсуда остаётся вакантной с мая 2016 года, когда состоялась скандальная отставка Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Поводом для увольнения стали материалы регионального УФСБ, в которых прослеживались некие «коррупционные связи» с адвокатскими конторами.