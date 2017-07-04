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18:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Ольга Андрианова сменила Сергея Кузьменко в избиркоме Нижегородской области

Ольга Андрианова назначена членом избиркома Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области 4 июля 2017 года.

Согласно предоставленной информации, заявления на место члена избиркома поступили от двух кандидатур. «В соответствии с указом губернатора членом ИК НО назначена Ольга Андрианова», — отметили в департаменте. Вторую, не прошедшую в ИК НО кандидатуру, в облправительстве называть не стали, сославшись на закон о защите персональных данных.

В избиркоме региона информагентству уточнили, что ИК НО эту кандидатуру утверждать не должен.

Напомним, что 6 июня 2017 года губернатор освободил экс-руководителя избиркома Нижегородской области Сергея Кузьменко от обязанностей члена ИК НО. Сергей Кузьменко был избран председателем предшествующего состава избиркома региона 5 июля 2011 года. Ольга Андрианова была секретарем избиркома в тот же созыв, когда Кузьменко был его руководителем. В декабре 2016 года председателем избиркома нового созыва, в который также вошел Сергей Кузьменко (предложенный губернатором), стала Оксана Кислицына (предложенная ЦИКом РФ).

Избранию нового руководителя ИК НО предшествовал срыв кворума Заксобрания Нижегородской области по назначению «парламентской» половины членов облизбиркома. В определенные законом сроки — до 6 декабря 2016 года — Заксобрание должно было назначить эту половину, но тогда заседание было сорвано из-за отсутствия кворума, и региональный парламент право назначения членов избирательной комиссии потерял. В итоге вторую половину назначил ЦИК РФ.

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