Ольга Андрианова сменила Сергея Кузьменко в избиркоме Нижегородской области

Согласно предоставленной информации, заявления на место члена избиркома поступили от двух кандидатур. «В соответствии с указом губернатора членом ИК НО назначена Ольга Андрианова», — отметили в департаменте. Вторую, не прошедшую в ИК НО кандидатуру, в облправительстве называть не стали, сославшись на закон о защите персональных данных.

В избиркоме региона информагентству уточнили, что ИК НО эту кандидатуру утверждать не должен.

Напомним, что 6 июня 2017 года губернатор освободил экс-руководителя избиркома Нижегородской области Сергея Кузьменко от обязанностей члена ИК НО. Сергей Кузьменко был избран председателем предшествующего состава избиркома региона 5 июля 2011 года. Ольга Андрианова была секретарем избиркома в тот же созыв, когда Кузьменко был его руководителем. В декабре 2016 года председателем избиркома нового созыва, в который также вошел Сергей Кузьменко (предложенный губернатором), стала Оксана Кислицына (предложенная ЦИКом РФ).