Ольга Андрианова сменила Сергея Кузьменко в избиркоме Нижегородской области
Ольга Андрианова назначена членом избиркома Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Ольга Андрианова назначена членом избиркома Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Согласно предоставленной информации, заявления на место члена избиркома поступили от двух кандидатур. «В соответствии с указом губернатора членом ИК НО назначена Ольга Андрианова», — отметили в департаменте. Вторую, не прошедшую в ИК НО кандидатуру, в облправительстве называть не стали, сославшись на закон о защите персональных данных.
В избиркоме региона информагентству уточнили, что ИК НО эту кандидатуру утверждать не должен.
Напомним, что 6 июня 2017 года губернатор освободил
Избранию нового руководителя ИК НО предшествовал срыв кворума Заксобрания Нижегородской области по назначению «парламентской» половины членов облизбиркома. В определенные законом сроки — до 6 декабря 2016 года — Заксобрание должно было назначить эту половину, но тогда заседание было сорвано