Президент Татарстана одобрил проект реставрации исторического квартала Казани

Презентация состоялась в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и другие.
Напомним, что ранее компании «Ак Барс Девелопмент» было поручено подготовить проект реставрации этого исторического квартала Казани.
Главный архитектор ООО «Студия Комплект» Марсель Искандаров представил архитектурно-концептуальное предложение по реконструкции. Он, в частности, отметил, что этот исторический квартал уникален для Казани, так как содержит несколько памятников архитектуры.
В рамках проекта предлагается реставрировать объекты культурного наследия, а также комплексно реконструировать их флигели и внутренние дворы.
Функционально проектом предполагается создание двух жилых резиденций и офисных помещений.
На территории этого исторического квартала расположены такие здания, как объект федерального значения — дом, в котором в 1873 году родился и жил Николай Бауман, объект республиканского значения — «Дом Пискунова, 1841», объект культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Здание гостиницы Дворянского собрания», XVIII век, другие исторические объекты.
Представленный сегодня проект реставрации и реконструкции зданий в историческом квартале Казани в границах улиц Рахматуллина — Кави Наджми — Профсоюзная — Мусы Джалиля был одобрен.
Рустам Минниханов особо подчеркнул, что главное — сохранить целостный облик района. «Необходимо сохранить то, что осталось. Прежде всего, надо определить, какие объекты будут отреставрированы в первую очередь. Исторические памятники должны быть максимально отреставрированы и приспособлены к современному использованию», — приводит слова Р. Минниханова пресс-служба Президента РТ.