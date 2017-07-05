Президент Татарстана одобрил проект реставрации исторического квартала Казани

Презентация состоялась в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и другие.

Напомним, что ранее компании «Ак Барс Девелопмент» было поручено подготовить проект реставрации этого исторического квартала Казани.

Главный архитектор ООО «Студия Комплект» Марсель Искандаров представил архитектурно-концептуальное предложение по реконструкции. Он, в частности, отметил, что этот исторический квартал уникален для Казани, так как содержит несколько памятников архитектуры.

В рамках проекта предлагается реставрировать объекты культурного наследия, а также комплексно реконструировать их флигели и внутренние дворы.

Функционально проектом предполагается создание двух жилых резиденций и офисных помещений.

На территории этого исторического квартала расположены такие здания, как объект федерального значения — дом, в котором в 1873 году родился и жил Николай Бауман, объект республиканского значения — «Дом Пискунова, 1841», объект культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Здание гостиницы Дворянского собрания», XVIII век, другие исторические объекты.

Представленный сегодня проект реставрации и реконструкции зданий в историческом квартале Казани в границах улиц Рахматуллина — Кави Наджми — Профсоюзная — Мусы Джалиля был одобрен.