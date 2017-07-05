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09:39 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Президент Татарстана одобрил проект реставрации исторического квартала Казани

(Город Казань KZN.RU, 4 июля). Проект реставрации исторического квартала Казани в границах улиц Рахматуллина — Кави Наджми — Профсоюзная — Мусы Джалиля представили Президенту РТ Рустаму Минниханову.

Презентация состоялась в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева и другие.

Напомним, что ранее компании «Ак Барс Девелопмент» было поручено подготовить проект реставрации этого исторического квартала Казани.

Главный архитектор ООО «Студия Комплект» Марсель Искандаров представил архитектурно-концептуальное предложение по реконструкции. Он, в частности, отметил, что этот исторический квартал уникален для Казани, так как содержит несколько памятников архитектуры.

В рамках проекта предлагается реставрировать объекты культурного наследия, а также комплексно реконструировать их флигели и внутренние дворы.

Функционально проектом предполагается создание двух жилых резиденций и офисных помещений.

На территории этого исторического квартала расположены такие здания, как объект федерального значения — дом, в котором в 1873 году родился и жил Николай Бауман, объект республиканского значения — «Дом Пискунова, 1841», объект культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Здание гостиницы Дворянского собрания», XVIII век, другие исторические объекты.

Представленный сегодня проект реставрации и реконструкции зданий в историческом квартале Казани в границах улиц Рахматуллина — Кави Наджми — Профсоюзная — Мусы Джалиля был одобрен.

Рустам Минниханов особо подчеркнул, что главное — сохранить целостный облик района. «Необходимо сохранить то, что осталось. Прежде всего, надо определить, какие объекты будут отреставрированы в первую очередь. Исторические памятники должны быть максимально отреставрированы и приспособлены к современному использованию», — приводит слова Р. Минниханова пресс-служба Президента РТ.

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