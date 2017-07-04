Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
Опрос: количество россиян, категорически нежелающих жить в РФ
Ученые выяснили, почему младенцы так приятно пахнут
Губернатор, при котором зарплата в регионе РФ выросла на 186%
Нью-Йоркские небоскребы: от 10 этажей до заоблачных шпилейКуратор музея Джош Вогел рассказал историю нью-йоркского высотного строительства
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В России — новые ПДД: меняются правила перевозки детей
В США выпустят роскошный суперкар с ГБО
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
21Открытие Московского международного кинофестиваля
18:00 (мск), источник: Pro Город Самара

Новый глава областного ГУ МВД пообещал разобраться с ночными гонщиками

Заняться проблемой со стритрейсерами Александра Винникова попросили депутаты губдумы.

4 июля депутатам Самарской губернской думы представили нового начальника регионального ГУ МВД генерал-майора Александра Винникова, пишет 63.ru. Главный полицейский области выступил перед парламентариями, ответил на их вопросы и выслушал просьбы по организации работы ведомства.

Так, председатель комитета по законодательству Юрий Шевцов попросил Виннникова продолжить начинания его предшественника Сергея Солодовникова, который активно привлекал к охране порядка общественность. Речь идет о создании добровольных народных дружинах и «Ночного патруля». По мнению депутата, именно эти меры способствовали значительному снижению уличной преступности.

 — На самом деле, на это повлияло большое количество факторов, кроме привлечения общественности. Но я учту ваши пожелания, — сказал Александр Винников.

Депутаты-коммунисты, в свою очередь, попросили главу областной полиции обратить внимание на проблему ночных гонщиков, которые начинают свои соревнования на улицах Самары с 23 часов и мешают горожанам спать.

 — Это действительно большая проблема, с которой я буду бороться, — ответил Винников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пропавший в Самаре подросток найден мертвым
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Юнкер обиделся на депутатов Европарламента за прогулы
«Почта России» создаст платежную систему за 1,5 млрд рублей
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как свет, цвет и рисунок увеличивают комнату
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Строительство жилья в России предложили национализировать
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
В скандал с результатами ЕГЭ Маликовой вмешался Рособрнадзор Ранее пользователи соцсетей обвинили Стефанию Маликову в том, что та «купила» отличные результаты ЕГЭ.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь