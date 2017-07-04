Новый глава областного ГУ МВД пообещал разобраться с ночными гонщиками

4 июля депутатам Самарской губернской думы представили нового начальника регионального ГУ МВД генерал-майора Александра Винникова, пишет 63.ru. Главный полицейский области выступил перед парламентариями, ответил на их вопросы и выслушал просьбы по организации работы ведомства.

Так, председатель комитета по законодательству Юрий Шевцов попросил Виннникова продолжить начинания его предшественника Сергея Солодовникова, который активно привлекал к охране порядка общественность. Речь идет о создании добровольных народных дружинах и «Ночного патруля». По мнению депутата, именно эти меры способствовали значительному снижению уличной преступности.

— На самом деле, на это повлияло большое количество факторов, кроме привлечения общественности. Но я учту ваши пожелания, — сказал Александр Винников.

Депутаты-коммунисты, в свою очередь, попросили главу областной полиции обратить внимание на проблему ночных гонщиков, которые начинают свои соревнования на улицах Самары с 23 часов и мешают горожанам спать.

— Это действительно большая проблема, с которой я буду бороться, — ответил Винников.