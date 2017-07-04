Новый глава областного ГУ МВД пообещал разобраться с ночными гонщиками
Заняться проблемой со стритрейсерами Александра Винникова попросили депутаты губдумы.
Заняться проблемой со стритрейсерами Александра Винникова попросили депутаты губдумы.
4 июля депутатам Самарской губернской думы представили нового начальника регионального ГУ МВД
Так, председатель комитета по законодательству Юрий Шевцов попросил Виннникова продолжить начинания его предшественника Сергея Солодовникова, который активно привлекал к охране порядка общественность. Речь идет о создании добровольных народных дружинах и «Ночного патруля». По мнению депутата, именно эти меры способствовали значительному снижению уличной преступности.
— На самом деле, на это повлияло большое количество факторов, кроме привлечения общественности. Но я учту ваши пожелания, — сказал Александр Винников.
— Это действительно большая проблема, с которой я буду бороться, — ответил Винников.