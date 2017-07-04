На дополнительных выборах в области развернется борьба за 314 мандатов

В единый день голосования состоятся выборы на два места в облдуму в Дзержинском и Среднеахтубинском одномандатных округах и в органы местного самоуправления. Борьба развернется за 314 мандатов.

Нынешняя избирательная кампания является как бы генеральной репетицией основной кампании по выборам президента России. В единый день голосования будут задействованы новые технологии. В частности, так называемый QR-код — двумерный машиночитаемый код, который позволит значительно ускорить процесс передачи данных в ГАС «Выборы», а также — исключить технические ошибки и пресловутый «человеческий фактор». Новые технологии будут задействованы на каждом третьем избирательном участке. Виктор Черячукин заявил, что к следующим выборам облизбирком QR-код охватит 80−90 процентов участков.

Еще одной особенностью предстоящих выборов является, что они, возможно, станут последними, где будут действовать печально известные открепительные удостоверения, с которыми связано множество упреков в возможности манипулирования волей избирателей. На следующих выборах избирателю будет достаточно подать заявление и голосовать на участке, где ему удобно.