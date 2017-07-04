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18:20 (мск), источник: БЕЛТА

Пропуска в погранзону РФ на совместном участке границы для граждан Беларуси вводить не планируется — ГПК

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуска в погранзону России, установленную вдоль государственной границы с Беларусью, для белорусов вводить не планируется. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Источник: Reuters

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 3 июля размещен проект приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации «Об утверждении Правил пограничного режима», которым определяются правила пограничного режима в пограничной зоне, в том числе правила въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне РФ.

«Каких-либо пропусков (спецпропусков) для въезда, прохода в пограничную зону Российской Федерации, установленную вдоль государственной границы с Беларусью, для белорусских граждан проектом этого приказа не предусматривается», — отметил официальный представитель ГПК.

Антон Бычковский обратил внимание, что согласно проекту приказа «въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, осуществляется гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь, следующими в пограничную зону, установленную вдоль российско-белорусского участка государственной границы».

Информация, распространенная различными источниками в интернете, о том, что белорусы будут въезжать по спецпропускам в погранзону со стороны России с 1 октября, не имеет под собой оснований, подчеркнул Антон Бычковский.

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