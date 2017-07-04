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19:07 (мск), источник: ТАСС

Мединский считает, что критики назвали его диссертацию лженаучной, не найдя в ней плагиата

Министр культуры РФ в опубликованной в «Российской газете» статье отметил, что развернувшуюся дискуссию он, «будь иных воззрений, сразу бы заклеймил как «травлю».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ, профессор МГИМО, доктор исторических наук Владимир Мединский во вторник впервые подробно прокомментировал дискуссию, возникшую вокруг его диссертации. По его мнению, критики назвали работу лженаучной после неудачной попытки найти в ней плагиат.

«В дискуссию (назову это мягко) вокруг своей диссертации я не вмешивался. Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени», — говорится в статье министра, опубликованной во вторник на сайте «Российской газеты».

Дел много, в отличие, видимо, от моих оппонентов. Последние желанный плагиат в моей работе искали-искали, да так и не нашли. В итоге — обозвали всю диссертацию «лженаучной».
Владимир Мединский

По словам Мединского, первое время он думал, что подобные обвинения — розыгрыш. Министр отметил, что развернувшуюся в медиа дискуссию он, «будь иных воззрений, сразу бы заклеймил как «травлю».

«Но «травят» у нас, вы знаете, исключительно вольнодумцев и свободных художников, а таких, как я, «подвергают справедливой критике», — пишет глава Минкультуры. По его словам, «должность обязывает реагировать на любую критику конструктивно».

Основные тезисы министра

В своей статье Мединский отмечает, что «нет вообще никакой «абсолютной объективности», и «любой историк всегда — носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени».

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Также министр считает, что «не видеть в мифе факта — значит перестать быть историком», а научный поиск «предполагает гипотезы, рабочие версии, разнообразие инструментов и методов исследования». Кроме того, убежден Мединский, все исторические факты существуют «как уже преломленные через сознание и социальные интересы своего класса, нации, времени».

Также министр настаивает на своем праве в собственной диссертации рассматривать историю с точки зрения национальных интересов. Он недоумевает, почему «нельзя рассматривать исторические труды и события с позиции национальных интересов». «Пардон, а с позиций интересов какой другой страны я должен рассматривать историю своего Отечества?», — пишет он.

История с диссертацией Мединского

В апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук.

По мнению Бабицкого, написанная министром работа под названием «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» «не имеет научной ценности».
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Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем — Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

После этого, 21 апреля, президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета. Рассмотрение диссертации Мединского состоится 7 июля. Как сообщили ТАСС в пресс- службе Минкультуры, Мединский «не будет участвовать в рассмотрении своей диссертации — он улетает в Китай на саммит министров культуры стран БРИКС».

Комментарии
3
Леонид Барковский
И вполне вероятно, что сможете ее не только защитить но и издать приличным тиражом. А, что, вполне реальная нынче перспектива.
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Без Имени
Фсе, буду писать диссертацию, как Путин победил фашистов. Пускай попробуют докопаться. Точка зрения национальных интересов и все тут. Прецедент имеетца, вот!
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Юрий Никифоров
Ну прежде всего хочется сказать, что министр культуры у нас есть,но культуры НЕТ.Вспомните хотя бы пресловутых мажоров.И какие новации он в своей диссертации мог предложить обществу? Да все получили степень и мне надо.Это обыкновенное пижонство как и у всех в правительстве.
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