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09:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда решили заново установить границы областного центра

Администрация Калининграда решила установить новые границы муниципалитета. Власти провели соответствующий электронный аукцион. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Источник: Калининград.Ru

В документации говорится, что основанием для проведения работ является закон от 2016 года «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Калининградской области в части уточнения описания границ отдельных объектов административно-территориального деления Калининградской области». Подрядчик должен подготовить документацию для передачи в государственный фонд данных и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Победителем тендера стала компания «Геоид Зем», которая согласилась выполнить контракт за 866 500 рублей (начальная цена была установлена на уровне 907 330 рублей). Подрядчик должен в числе прочего составить текстовое и графическое описание местоположения границ Калининграда и оформить карту. Срок проведения работ — не позднее 90 дней со дня подписания договора.

Ранее глава Калининграда Александр Ярошук заявил, что в советское время при проведении границ между Гурьевском и Калининградом «вырезали куски» и «округлить» эти границы властям сегодня не удаётся.

«Я не знаю, они или пили, или чё делали… Вот такими кусками вырезали! То такой огромный кусок заходит к нам в Калининград (не берём радиальную), то кусок у нас в Гурьевский район заходит… Мы разбирались, где логика, и не могли её найти, поэтому вот так получается, что они не отдают нам ни пяди земли», ― сказал Ярошук.

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