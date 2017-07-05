Тертый калач и умный человек: дружба Путина и Трампа в 8 цитатах
Первую личную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа решено провести 7 июля на саммите «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге.
Первую личную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа решено провести 7 июля на саммите «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге.
Подготовка этой встречи началась, по сути, сразу после вступления Трампа в должность президента США.
Площадку готовы были предоставить Финляндия, Словения и Исландия.
Пока шла подготовка, Путин и Трамп сделали много заявлений как об отношениях между двумя странами, так и друг о друге.
Русская служба
Обмен любезностями
В ходе своей предвыборной кампании Трамп открыто восхищался Путиным и превозносил его таланты. В одном из выступлений он назвал Путина «лучшим лидером, нежели Барак Обама». Эта ремарка вызвала в США шквал критики.
4 декабря, вскоре после победы Трампа на выборах, Владимир Путин назвал его «умным человеком», который «достаточно быстро осознает» новую роль.
Поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный, то значит, вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности.
Фантастические отношения
27 января, вскоре после инаугурации, журналисты спросили Трампа, будет ли он вести переговоры с Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России. Трамп в ответ заявил, что надеется на хорошие отношения с российским президентом.
Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения. Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет.
Он добавил, что скажет позже о том, как будут развиваться отношения.
Отношения деградировали
10 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и США деградировали и нуждаются в восстановлении.
Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народа.
Спустя несколько дней Белый дом распространил заявление, в котором Трамп призвал Россию заняться деэскалацией на Украине и «вернуть Крым».
Тертый калач
19 марта в интервью Fox News Дональда Трампа попросили в двух словах описать различных людей, в том числе и Путина.
Я не знаю его, но очевидно, что он тертый калач. Не знаю, что он делает для России, но полагаю, что в какой-то момент мы узнаем.
Применительно к Путину Трамп употребил разговорное выражение tough cookie, которое также можно перевести как «крепкий орешек» и «задира».
Прочный мир
12 апреля Владимир Путин вновь заявил, что уровень доверия в отношениях с Вашингтоном при Дональде Трампе деградировал. В этот же день Трамп заявил, что будет прекрасно, если США поладят с российским президентом и с Россией.
«Было бы прекрасно, если бы мы поладили с Путиным и с Россией. Это может произойти, а может и нет, может быть просто наоборот», — сказал он. На следующий день Трамп написал более оптимистичный твит.
Все будет отлично между США и Россией! В нужное время все образумятся, и будет прочный мир!
Какую мелодию выбрать?
15 мая российский президент в ожидании встречи с председателем КНР в Пекине сел за рояль и наиграл мелодии песен «Город над вольной Невой» и «Московские окна».
Отвечая на вопрос, какую мелодию он наиграл бы перед встречей с Дональдом Трампом, Путин ответил, что сначала надо встретиться, обсудить актуальные вопросы, после чего можно выбрать мелодию.
С Трампом? Не знаю, мне кажется, сначала нужно с ним встретиться, обсудить, и по результатам выбрать мелодию.
«Мужик перебирает»
1 июня на встрече с руководителями международных информагентств в
Я сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав, он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он делал ставку.
Путин также прокомментировал обвинения во вмешательстве России в американские выборы.
«Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские, и они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает, во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения, ничем хорошим они не заканчиваются», — добавил он.
Сам Трамп в середине июня написал в «Твиттере», что за семь месяцев никто так и не доказал его предполагаемых связей с Россией.
Спустя семь месяцев расследования и слушаний в комитете по поводу моего "тайного сговора с русскими" никто так и не смог представить никаких доказательств. Печально!"