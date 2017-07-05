Тертый калач и умный человек: дружба Путина и Трампа в 8 цитатах

Источник: AP 2017

Подготовка этой встречи началась, по сути, сразу после вступления Трампа в должность президента США. Площадку готовы были предоставить Финляндия, Словения и Исландия. Пока шла подготовка, Путин и Трамп сделали много заявлений как об отношениях между двумя странами, так и друг о друге. Русская служба Би-би-си собрала наиболее интересные высказывания президентов. Обмен любезностями В ходе своей предвыборной кампании Трамп открыто восхищался Путиным и превозносил его таланты. В одном из выступлений он назвал Путина «лучшим лидером, нежели Барак Обама». Эта ремарка вызвала в США шквал критики. 4 декабря, вскоре после победы Трампа на выборах, Владимир Путин назвал его «умным человеком», который «достаточно быстро осознает» новую роль.

Источник: AP 2017

Поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный, то значит, вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности. Владимир Путин Президент РФ

Фантастические отношения 27 января, вскоре после инаугурации, журналисты спросили Трампа, будет ли он вести переговоры с Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России. Трамп в ответ заявил, что надеется на хорошие отношения с российским президентом.

Источник: AP 2017

Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения. Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет. Дональд Трамп Президент США

Он добавил, что скажет позже о том, как будут развиваться отношения. Отношения деградировали 10 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что отношения России и США деградировали и нуждаются в восстановлении.

Источник: AP 2017

Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народа. Владимир Путин Президент РФ

Спустя несколько дней Белый дом распространил заявление, в котором Трамп призвал Россию заняться деэскалацией на Украине и «вернуть Крым». Тертый калач 19 марта в интервью Fox News Дональда Трампа попросили в двух словах описать различных людей, в том числе и Путина.

Источник: AP 2017

Я не знаю его, но очевидно, что он тертый калач. Не знаю, что он делает для России, но полагаю, что в какой-то момент мы узнаем. Дональд Трамп Президент США

Применительно к Путину Трамп употребил разговорное выражение tough cookie, которое также можно перевести как «крепкий орешек» и «задира». Прочный мир 12 апреля Владимир Путин вновь заявил, что уровень доверия в отношениях с Вашингтоном при Дональде Трампе деградировал. В этот же день Трамп заявил, что будет прекрасно, если США поладят с российским президентом и с Россией. «Было бы прекрасно, если бы мы поладили с Путиным и с Россией. Это может произойти, а может и нет, может быть просто наоборот», — сказал он. На следующий день Трамп написал более оптимистичный твит.

Источник: AP 2017

Все будет отлично между США и Россией! В нужное время все образумятся, и будет прочный мир! Дональд Трамп Президент США

Какую мелодию выбрать? 15 мая российский президент в ожидании встречи с председателем КНР в Пекине сел за рояль и наиграл мелодии песен «Город над вольной Невой» и «Московские окна». Отвечая на вопрос, какую мелодию он наиграл бы перед встречей с Дональдом Трампом, Путин ответил, что сначала надо встретиться, обсудить актуальные вопросы, после чего можно выбрать мелодию.

Источник: AP 2017

С Трампом? Не знаю, мне кажется, сначала нужно с ним встретиться, обсудить, и по результатам выбрать мелодию. Владимир Путин Президент РФ

«Мужик перебирает» 1 июня на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ, Владимир Путин сказал, что Дональд Трамп искренен, что необычно для политика. Уже на пленарном заседании форума российский президент заявил, что команда Трампа оказалась эффективнее других в ходе избирательной кампании в США.

Источник: AP 2017

Я сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав, он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он делал ставку. Владимир Путин Президент России

Путин также прокомментировал обвинения во вмешательстве России в американские выборы. «Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские, и они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает, во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения, ничем хорошим они не заканчиваются», — добавил он. Сам Трамп в середине июня написал в «Твиттере», что за семь месяцев никто так и не доказал его предполагаемых связей с Россией.

Источник: AP 2017

Спустя семь месяцев расследования и слушаний в комитете по поводу моего "тайного сговора с русскими" никто так и не смог представить никаких доказательств. Печально!"