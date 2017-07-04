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19:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Астанчанка упросила охрану президента сфотографировать Назарбаева во время прогулки (ВИДЕО)

Жительница Астаны упросила охрану президента сфотографировать главу государства во время прогулки, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Жительница Астаны сняла на видео прогулку Нурсултана Назарбаева по бульвару «Нуржол» на Левобережье столицы. На кадрах слышно, как охрана главы государства обращается к девушке с просьбой отойти.

«Ой, а можно я сниму», — вступает она в диалог с ними.

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К слову, в вечернем променаде президента сопровождают аким столицы Асет Исекешев и директор Astana Art Fest Майра Измайлова. Судя по видео, Назарбаеву демонстрирует инсталляции, украсившие бульвар к ЭКСПО и Дню Астаны.

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