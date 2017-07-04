Астанчанка упросила охрану президента сфотографировать Назарбаева во время прогулки (ВИДЕО)
Жительница Астаны упросила охрану президента сфотографировать главу государства во время прогулки, передает ИА «NewTimes.kz».
Жительница Астаны упросила охрану президента сфотографировать главу государства во время прогулки, передает ИА «NewTimes.kz».
Жительница Астаны сняла на видео прогулку Нурсултана Назарбаева по бульвару «Нуржол» на Левобережье столицы. На кадрах слышно, как охрана главы государства обращается к девушке с просьбой отойти.
«Ой, а можно я сниму», — вступает она в диалог с ними.
К слову, в вечернем променаде президента сопровождают аким столицы Асет Исекешев и директор Astana Art Fest Майра Измайлова. Судя по видео, Назарбаеву демонстрирует инсталляции, украсившие бульвар к ЭКСПО и Дню Астаны.