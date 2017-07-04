Астанчанка упросила охрану президента сфотографировать Назарбаева во время прогулки (ВИДЕО)

Жительница Астаны сняла на видео прогулку Нурсултана Назарбаева по бульвару «Нуржол» на Левобережье столицы. На кадрах слышно, как охрана главы государства обращается к девушке с просьбой отойти.

«Ой, а можно я сниму», — вступает она в диалог с ними.