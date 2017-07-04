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19:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Глава представительства ЕС призвал срочно реформировать СБУ

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли призвал срочно реформировать Службу безопасности Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

В ходе семинара во вторник в Киеве Мингарелли подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функций, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.

«СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам», — заявил Мингарелли, информирует УНИАН.

Он напомнил, что одной из таких функций является борьба с коррупцией.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.

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