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19:51 (мск), источник: УНИАН

Выделение Украине очередного транша помощи от МВФ отложено — Bloomberg

Пятый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов будет выделен Украине не раньше осени этого года, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

Источник: УНИАН

Как сообщается, причиной задержки в выделении кредита является то, что Верховная Рада не поддержала пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Проведение указанных реформ было ключевым требованием для выделения следующего транша кредитных средств.

Как пишет Bloomberg, если за пенсионную реформу Рада успела проголосовать в целом и отправила ее на доработку, то земельная реформа не была рассмотрена вообще.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что законопроекты, которые касаются земельной реформы, не будут рассмотрены до окончания пленарных заседаний.

Пятый транш помощи в размере 1,9 миллиарда долларов был запланирован в июне-июле 2017 года, однако сроки сместились как минимум до осени. Сообщается, что такое обстоятельство может помешать планам Украины выйти на международные рынки заимствований, о чем неоднократно говорил министр финансов Александр Данилюк.

Впрочем, Гройсман заверил, что правительство сохраняет свою приверженность программе с МВФ.

«Мы работаем над реформами, и пятый транш поступит», — сказал он.

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