Выделение Украине очередного транша помощи от МВФ отложено — Bloomberg
Пятый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов будет выделен Украине не раньше осени этого года, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.
Пятый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов будет выделен Украине не раньше осени этого года, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщается, причиной задержки в выделении кредита является то, что Верховная Рада не поддержала пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Проведение указанных реформ было ключевым требованием для выделения следующего транша кредитных средств.
Как пишет Bloomberg, если за пенсионную реформу Рада успела проголосовать в целом и отправила ее на доработку, то земельная реформа не была рассмотрена вообще.
Пятый транш помощи в размере 1,9 миллиарда долларов был запланирован в
Впрочем, Гройсман заверил, что правительство сохраняет свою приверженность программе с МВФ.
«Мы работаем над реформами, и пятый транш поступит», — сказал он.