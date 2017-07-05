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00:01 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко подписал указ, предусматривающий государственные адресные субсидии

Александр Лукашенко 4 июля подписал Указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Источник: Ежедневник.by

Согласно указу, в дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий — государственные адресные субсидии, сообщает президентская пресс-служба.

Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам — также на погашение части основного долга по таким кредитам.

Получателями субсидий будут являться все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом президента Беларуси от 6 января 2012 года № 13.

Дополнительно указом предусмотрено право на получение адресных субсидий ветеранами боевых действий на территории других государств.

При этом государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения.

Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства; условиями предоставления такой государственной поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных.

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