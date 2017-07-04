Глава Башкирии поделился с выпускниками своим жизненным опытом

Вместе с ними приехали и классные руководители «стобалльников». Ребята рассказали о своих планах на будущее.

Так, выпускник средней школы села Кипчак-Аскарово Альшеевского района Рамиль Исламов хочет поступить на географический факультет Башгосуниверситета, учащийся лицея № 1 имени Ф. Булякова села Мишкино Мишкинского района Евгений Кильдибаев подал документы в УГАТУ, ученица средней школы села Алкино-2 Чишминского района Гузель Сафиуллина и выпускница уфимского инженерного лицея № 83 имени М. Пинского Александра Исламгареева планирует поступать в Московский физико-технический институт. Ученица нефтекамской гимназии № 1 Дарья Томашевская мечтает изучать логистику в Высшей школе экономики, а выпускница стерлитамакской средней школы № 1 Екатерина Нефедова намерена поступать в Казанский государственный медицинский университет.

Глава республики сегодня пребывал в прекрасном расположении духа, много шутил. В разговоре с выпускниками он затронул проблемные вопросы сферы образования, выразив сожаление, что не все студенты, уехавшие учиться в другие города, возвращаются потом на свою родину жить и работать.

«Знаю, что из числа тех, кто на 100 балов сдаёт экзамен и автоматом поступает в вузы, только треть идёт учиться в университеты республики. Почти 70 процентов поступают в московские вузы, в меньшей степени — в петербургские. Я сам закончил московский вуз, поэтому не могу никого осуждать в этой части. Наоборот считаю, что Москва — это очень хорошая школа. Получать образование в хороших вузах, безусловно, нужно. Но, с другой стороны, для тех, кто остается в республике, это тоже хороший выбор, — отметил глава региона. — Главное — если даже кто-то учится в Москве, Петербурге, других городах или даже за границей, на мой взгляд, должны вернуться к нам работать. Для меня это принципиально, потому что мы испытываем явный кадровый голод, нехватку специалистов во многих областях».

Рустэм Хамитов рассказал, как учился сам.

«Когда я заканчивал в Москве Бауманское училище (сегодня это университет имени Баумана), то знал, что вернусь, и сделал все, чтобы распределение (тогда получали официальное распределение) было в Уфу. Я вернулся на моторостроительный завод, два года работал мастером в цехе, получил очень хороший опыт работы в трудовом коллективе. Рабочий класс меня воспитывал так, как нужно, и это хорошая школа. Потом эта закалка позволила двигаться дальше, — сообщил он выпускникам. — Поэтому у меня просьба и к вам, и к тем, кто посмотрит нашу встречу по телевидению, — держать в уме варианты возвращения и делать их основными в своей дальнейшей карьере и работе. А я попрошу Министерство образования, наших учителей, школы, чтобы держали ребят на заметке, чтобы у нас была база данных, чтобы мы понимали, что есть талантливые, способные ребята, которые действительно могут принести пользу и успех нашей республике».

Результаты ЕГЭ, по мнению Рустэма Хамитова, в этом году они получились неплохие. В целом произошло увеличение среднего балла по большинству учебных предметов: математике, химии, физике, информатике, иностранных языках. Только по биологии и географии цифры немного снизились. 69 человек получили 100-балльный результат, а в прошлом году таких героев было 43. Два человека смогли сдать на сто баллов по два экзамена.

Снизилась доля выпускников, получивших неудовлетворительные результаты. По мнению Рустэма Хамитова. это говорит о том, что в целом произошла адаптация школ к системе ЕГЭ. Хотя и число выявленных нарушений немного испортило общую картину. В этом году было выявлено восемь случаев попыток списывать на ЕГЭ. К тому же, заведено уголовное дело против сотрудника одного из районных управлений образования, который за взятки обещал обеспечить хорошую сдачу ЕГЭ.

Между тем, есть вопросы, связанные со снижением показателей в олимпиадах.

«Самое плохое то, что мы ухудшили результаты в математике, физике, то есть базовых предметах, которые мы просто обязаны держать на хорошем, достойном уровне. С чем это связано, пока трудно сказать. Но мы соответствующие выводы делаем и, конечно, будем увеличивать активность в работе с одаренными учащимися. Надеюсь, что это даст нам определенный результат», — сказал Рустэм Хамитов.

Попутно Рустэм Хамитов пообещал уделить максимум внимания строительству и ремонту школ в республике и в ближайшие максимум три-пять лет «закрыть основные глобальные проблемы в образовании» и не злоупотреблять вопросами оптимизации учебных заведений.

В конце своего монолога Рустэм Хамитов посоветовал выпускникам обрести хорошего наставника в жизни.