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22:14 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава Башкирии поделился с выпускниками своим жизненным опытом

Сегодня. 4 июля, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с выпускниками школ Башкирии, которые получили сто баллов на ЕГЭ в этом году.

Вместе с ними приехали и классные руководители «стобалльников». Ребята рассказали о своих планах на будущее.

Так, выпускник средней школы села Кипчак-Аскарово Альшеевского района Рамиль Исламов хочет поступить на географический факультет Башгосуниверситета, учащийся лицея № 1 имени Ф. Булякова села Мишкино Мишкинского района Евгений Кильдибаев подал документы в УГАТУ, ученица средней школы села Алкино-2 Чишминского района Гузель Сафиуллина и выпускница уфимского инженерного лицея № 83 имени М. Пинского Александра Исламгареева планирует поступать в Московский физико-технический институт. Ученица нефтекамской гимназии № 1 Дарья Томашевская мечтает изучать логистику в Высшей школе экономики, а выпускница стерлитамакской средней школы № 1 Екатерина Нефедова намерена поступать в Казанский государственный медицинский университет.

Глава республики сегодня пребывал в прекрасном расположении духа, много шутил. В разговоре с выпускниками он затронул проблемные вопросы сферы образования, выразив сожаление, что не все студенты, уехавшие учиться в другие города, возвращаются потом на свою родину жить и работать.

«Знаю, что из числа тех, кто на 100 балов сдаёт экзамен и автоматом поступает в вузы, только треть идёт учиться в университеты республики. Почти 70 процентов поступают в московские вузы, в меньшей степени — в петербургские. Я сам закончил московский вуз, поэтому не могу никого осуждать в этой части. Наоборот считаю, что Москва — это очень хорошая школа. Получать образование в хороших вузах, безусловно, нужно. Но, с другой стороны, для тех, кто остается в республике, это тоже хороший выбор, — отметил глава региона. — Главное — если даже кто-то учится в Москве, Петербурге, других городах или даже за границей, на мой взгляд, должны вернуться к нам работать. Для меня это принципиально, потому что мы испытываем явный кадровый голод, нехватку специалистов во многих областях».

Рустэм Хамитов рассказал, как учился сам.

«Когда я заканчивал в Москве Бауманское училище (сегодня это университет имени Баумана), то знал, что вернусь, и сделал все, чтобы распределение (тогда получали официальное распределение) было в Уфу. Я вернулся на моторостроительный завод, два года работал мастером в цехе, получил очень хороший опыт работы в трудовом коллективе. Рабочий класс меня воспитывал так, как нужно, и это хорошая школа. Потом эта закалка позволила двигаться дальше, — сообщил он выпускникам. — Поэтому у меня просьба и к вам, и к тем, кто посмотрит нашу встречу по телевидению, — держать в уме варианты возвращения и делать их основными в своей дальнейшей карьере и работе. А я попрошу Министерство образования, наших учителей, школы, чтобы держали ребят на заметке, чтобы у нас была база данных, чтобы мы понимали, что есть талантливые, способные ребята, которые действительно могут принести пользу и успех нашей республике».

Результаты ЕГЭ, по мнению Рустэма Хамитова, в этом году они получились неплохие. В целом произошло увеличение среднего балла по большинству учебных предметов: математике, химии, физике, информатике, иностранных языках. Только по биологии и географии цифры немного снизились. 69 человек получили 100-балльный результат, а в прошлом году таких героев было 43. Два человека смогли сдать на сто баллов по два экзамена.

Снизилась доля выпускников, получивших неудовлетворительные результаты. По мнению Рустэма Хамитова. это говорит о том, что в целом произошла адаптация школ к системе ЕГЭ. Хотя и число выявленных нарушений немного испортило общую картину. В этом году было выявлено восемь случаев попыток списывать на ЕГЭ. К тому же, заведено уголовное дело против сотрудника одного из районных управлений образования, который за взятки обещал обеспечить хорошую сдачу ЕГЭ.

Между тем, есть вопросы, связанные со снижением показателей в олимпиадах.

«Самое плохое то, что мы ухудшили результаты в математике, физике, то есть базовых предметах, которые мы просто обязаны держать на хорошем, достойном уровне. С чем это связано, пока трудно сказать. Но мы соответствующие выводы делаем и, конечно, будем увеличивать активность в работе с одаренными учащимися. Надеюсь, что это даст нам определенный результат», — сказал Рустэм Хамитов.

Попутно Рустэм Хамитов пообещал уделить максимум внимания строительству и ремонту школ в республике и в ближайшие максимум три-пять лет «закрыть основные глобальные проблемы в образовании» и не злоупотреблять вопросами оптимизации учебных заведений.

В конце своего монолога Рустэм Хамитов посоветовал выпускникам обрести хорошего наставника в жизни.

«Могу рассказать свою историю. Во время учебы в Москве я постоянно общался с одним из профессоров. У него была огромная библиотека. У него были традиции интеллигентной и цивилизованной жизни. Его родители, деды и прадеды были преподавателями в институтах, вузах, университетах. Все пять с половиной лет, учась в университете, я еженедельно приезжал к нему, брал книги, общался, обсуждал, советовался. Это дало мне просто колоссальный заряд не то чтобы знаний, а культуры, умения ориентироваться в жизни и т. д. Так что если вы во время учёбы найдёте среди преподавателей таких знающих, интересных людей, не отмахивайтесь от них. Наоборот старайтесь взять от них всё самое лучшее. Думаю, что это будет очень важно для вас по жизни». — рассказал глава республики.

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