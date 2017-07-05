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09:29 (мск), источник: РИАЦ

Экспертный совет регионального фонда развития промышленности возглавил Владимир Кабанов

Эксперты фонда развития промышленности Волгоградской области выбрали руководителя совета. Им стал проректор по учебной работе Волгоградского государственного технического университета, профессор, кандидат экономических наук Владимир Кабанов.

В работе заседания принимали участие депутаты регионального законодательного собрания.

В настоящее время РФРП консультируют 44 предприятия, подавших заявки на программу фонда. Общая стоимость формируемых инвестиционных проектов составляет более шести миллиардов рублей. Две заявки фонд уже принял: документы находятся на стадии рассмотрения.

На заседании эксперты также обсудили требования к участникам программы регионального фонда развития промышленности, предоставляющей возможность получения льготных займов. Также предметом рассмотрения стал механизм оценки инвестиционных проектов.

В частности, минимальная стоимость инвестпроекта должна быть не менее 40 миллионов рублей, при этом половина — капитал заемщика. Льготные займы под 5% годовых на срок не более пяти лет предоставляются в размере от 20 до 100 миллионов рублей. Причем первые три года заемщик может выплачивать только проценты по кредиту. Такой подход делает программу посильной и привлекательной для малых предприятий.

Напомним, развитие промышленности, привлечение в производство инвестиций и средств государственной поддержки — одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.

В этом году объем РФРП составил 333 миллиона рублей. Сумма — средства федерального ФРП (70%) и областного бюджета (30%). На заседании экспертного совета обсуждался вопрос увеличения бюджета регионального фонда. Его участники пришли к выводу, что необходимо проанализировать все заявки и рассмотреть возможности областного бюджета. Было решено вернуться к вопросу об увеличении объема фонда можно после выполнения первого этапа программы.

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