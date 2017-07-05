Экспертный совет регионального фонда развития промышленности возглавил Владимир Кабанов

В работе заседания принимали участие депутаты регионального законодательного собрания.

В настоящее время РФРП консультируют 44 предприятия, подавших заявки на программу фонда. Общая стоимость формируемых инвестиционных проектов составляет более шести миллиардов рублей. Две заявки фонд уже принял: документы находятся на стадии рассмотрения.

На заседании эксперты также обсудили требования к участникам программы регионального фонда развития промышленности, предоставляющей возможность получения льготных займов. Также предметом рассмотрения стал механизм оценки инвестиционных проектов.

В частности, минимальная стоимость инвестпроекта должна быть не менее 40 миллионов рублей, при этом половина — капитал заемщика. Льготные займы под 5% годовых на срок не более пяти лет предоставляются в размере от 20 до 100 миллионов рублей. Причем первые три года заемщик может выплачивать только проценты по кредиту. Такой подход делает программу посильной и привлекательной для малых предприятий.

Напомним, развитие промышленности, привлечение в производство инвестиций и средств государственной поддержки — одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.

В этом году объем РФРП составил 333 миллиона рублей. Сумма — средства федерального ФРП (70%) и областного бюджета (30%). На заседании экспертного совета обсуждался вопрос увеличения бюджета регионального фонда. Его участники пришли к выводу, что необходимо проанализировать все заявки и рассмотреть возможности областного бюджета. Было решено вернуться к вопросу об увеличении объема фонда можно после выполнения первого этапа программы.