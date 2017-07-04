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21:41 (мск), источник: Ipress.ua

Глава СБУ назвал цель кибератаки на Украину

Главной целью последней кибератаки против Украины была дестабилизация ситуации, хотя хакеры прикрывались финансовыми мотивами.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает LIGA.net.

По словам Грицака, соответствующее уголовное производство зарегистрировано в Национальной полиции.

Также он сообщил, что в первый же день атаки, 27 июня, специалисты СБУ включились в работу, чтобы понять, что происходит, и выстроить систему противодействия.

На вопрос журналистов, откуда была осуществлена ​​атака и кто за этим стоит, Грицак ответил, что речь идет о хакерских группировках, которые «в свое время атаковали украинские энергетические объекты».

«К сожалению, я не могу до конца сказать, кто. Что хочу сказать, поскольку уголовное производство находится в Национальной полиции, но мы с нашими международными партнерами приходим к одному и тому же выводу: для организации такой мощной кибератаки были задействованы значительные силы», — отметил глава СБУ.

В то же время, как отмечает Грицак, получение материальной выгоды не ставилось хакерами целью этой кибератаки.

«Цель была замаскирована под якобы вымогательство средств, $300, и вы знаете, что, по предварительным данным, было собрано около $12000. Но истинный мотив, мы понимаем — дестабилизация ситуации в нашем государстве. Далее придумывайте сами», — добавил руководитель спецслужбы.

Отметим, что американская газета New York Times утверждает, что вирус Petya, который недавно повредил работу ряда украинских компаний, разработали в Агентстве национальной безопасности США (АНБ), откуда его похитили хакеры.

Напомним, что Microsoft подтвердил вину M.E.Doc в распространении вируса Petya. А, который поразил множество компаний в Украине и мире.

Как известно, 27 июня компьютерные сети ряда украинских предприятий и учреждений подверглись масштабной кибератаке с 14 часов по киевскому времени. Хакерские атаки осуществляют с помощью вируса Petya, который использует недостатки операционных систем и шифрует файлы.

В среду, 28 июня, сайт Кабмина сообщил, что масштабная кибератака на корпоративные сети и сети органов власти, которая состоялась 27 июня, остановлена.

Антивирусная компания Symantec нашла способ остановить распространение вируса Petya, от которого 27 июня пострадала Украина и другие страны мира.

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