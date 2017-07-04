Глава СБУ назвал цель кибератаки на Украину
Главной целью последней кибератаки против Украины была дестабилизация ситуации, хотя хакеры прикрывались финансовыми мотивами.
Главной целью последней кибератаки против Украины была дестабилизация ситуации, хотя хакеры прикрывались финансовыми мотивами.
Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает LIGA.net.
По словам Грицака, соответствующее уголовное производство зарегистрировано в Национальной полиции.
Также он сообщил, что в первый же день атаки, 27 июня, специалисты СБУ включились в работу, чтобы понять, что происходит, и выстроить систему противодействия.
На вопрос журналистов, откуда была осуществлена атака и кто за этим стоит, Грицак ответил, что речь идет о хакерских группировках, которые «в свое время атаковали украинские энергетические объекты».
«К сожалению, я не могу до конца сказать, кто. Что хочу сказать, поскольку уголовное производство находится в Национальной полиции, но мы с нашими международными партнерами приходим к одному и тому же выводу: для организации такой мощной кибератаки были задействованы значительные силы», — отметил глава СБУ.
В то же время, как отмечает Грицак, получение материальной выгоды не ставилось хакерами целью этой кибератаки.
«Цель была замаскирована под якобы вымогательство средств, $300, и вы знаете, что, по предварительным данным, было собрано около $12000. Но истинный мотив, мы понимаем — дестабилизация ситуации в нашем государстве. Далее придумывайте сами», — добавил руководитель спецслужбы.
Отметим, что американская газета New York Times утверждает, что вирус Petya, который недавно повредил работу ряда украинских компаний, разработали в Агентстве национальной безопасности США (АНБ), откуда его похитили хакеры.
Напомним, что Microsoft подтвердил вину M.E.Doc в распространении вируса Petya. А, который поразил множество компаний в Украине и мире.
Как известно, 27 июня компьютерные сети ряда украинских предприятий и учреждений подверглись масштабной кибератаке с 14 часов по киевскому времени. Хакерские атаки осуществляют с помощью вируса Petya, который использует недостатки операционных систем и шифрует файлы.
В среду, 28 июня, сайт Кабмина сообщил, что масштабная кибератака на корпоративные сети и сети органов власти, которая состоялась 27 июня, остановлена.
Антивирусная компания Symantec нашла способ остановить распространение вируса Petya, от которого 27 июня пострадала Украина и другие страны мира.