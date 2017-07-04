Геращенко назвала требования для демилитаризации Донбасса

Об этом она сказала во время выступления на международной конференции «Милитаризация оккупированных территорий: фактор дестабилизации евроатлантического региона и механизм геополитического влияния».

«Вопрос демилитаризации стоит очень остро. Мы в Минске, честно говоря, во-первых, поднимаем постоянно вопрос о создании пятой рабочей подгруппы по границе, которая уже должна сегодня дискутировать: а также состоится эта прописанная в Минских соглашениях, но на самом деле не продуманная пошагово процедура передачи части российско-украинской границы сначала под контроль ОБСЕ, и затем возвращение ее под украинскую юрисдикцию», — сказала Геращенко.

«Очевидно, что в этом контексте очень важной инициативой, которая пока, к сожалению, не находит необходимой поддержки среди ОБСЕ, и в первую очередь потому, что это блокирует Российская Федерация, инициатива президента и украинских дипломатов о необходимости ввода полицейской миссии на Донбасс, поскольку это ключевое для демилитаризации этого региона», — отметила Геращенко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.