Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Ученые выяснили, почему младенцы так приятно пахнут
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
22:30 (мск), источник: РБК

Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье

Госдума пока не станет рассматривать резонансный законопроект о наказании за нецензурную брань в семье. Об этом РБК рассказал глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. Проект до сих пор не появился в парламентской базе.

Источник: Reuters

Резонансная инициатива о запрете мата в семье была внесена группой депутатов-единороссов во главе с Валентиной Терешковой еще при минувшем созыве. В конце июня ее поддержал профильный комитет Госдумы по законодательству и госстроительству.

Читайте также
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье

В комитете необходимость принятия объяснили «значительным количеством правонарушений в семейно-бытовых отношениях», за которые действующий КоАП необходимого наказания не предусматривает. Однако информация о рассмотрении законопроекта на заседании комитета по законодательству 22 июня до сих пор не размещена в думской базе, в отличие от других рассмотренных тогда проектов. Материалы по нему до сих пор не переданы в Совет Думы, который утверждает дату рассмотрения законопроекта на пленарном заседании.

«Пока комитет не будет предлагать Думе его рассмотреть», — сказал Крашенинников РБК, но заметил, что это не означает, что проект отложат надолго. Задержку он объяснил в том числе общественным резонансом, вызванным инициативой.

Еще один депутат заявил РБК, что «законопроект абсолютно неисполним». «Если всех, кто матерится дома, начать по нему сажать на пятнадцать суток, то у нас, извините, “обезьянников” не хватит», — сказал он.

Поправки Терешковой и ее коллег вносятся в статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»): исключается норма, что мелким хулиганством считается «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью» исключительно «в общественных местах».

Читайте также
Ученые доказали, что матерщина прибавляет сил

По мнению авторов, возможность наказывать за мат дома положительно повлияет «на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних», а также устранит «нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, [вызывающую] у них чувство незащищенности», говорится в пояснительной записке.

Также законопроект усиливает и ответственность за мелкое хулиганство: штраф депутаты предлагают повысить в два раза — с 1 тыс. до 2 тыс. руб. Кроме того, за мат в семье можно получить административный арест до 15 суток либо 40 часов обязательных работ. Если же правонарушитель оказал неповиновение полиции, то штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб. (сейчас от 1 тыс. до 2,5 тыс.) Повторное правонарушение, по замыслу авторов, будет грозить штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. руб., либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов.

На принятии этого законопроекта настаивает МВД, сказал РБК источник в комитете по законодательству. По его словам, проект должен решить проблему наступления ответственности за семейно-бытовое дебоширство, которая отсутствует в федеральном кодексе об административных правонарушениях, а прописана в региональных кодексах. Однако составы о семейно-бытовом дебоширстве в региональных кодексах были признаны утратившими силу по искам прокуратуры, потому что пересекаются с федеральной статьей о мелком хулиганстве, пояснил один из авторов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Сбербанк обезумел": клиенты банка о повторно списанных деньгах
Песков уточнил формат встречи Путина и Трампа на G20
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийской деревне
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Подведены итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Мединский ответил на обвинения в ненаучности своей диссертации
Спорт
Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус» Крах необоснованных фантазий и другие недостатки прошедшего турнира
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как свет, цвет и рисунок увеличивают комнату
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Строительство жилья в России предложили национализировать
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь