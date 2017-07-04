Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье

Резонансная инициатива о запрете мата в семье была внесена группой депутатов-единороссов во главе с Валентиной Терешковой еще при минувшем созыве. В конце июня ее поддержал профильный комитет Госдумы по законодательству и госстроительству.
В комитете необходимость принятия объяснили «значительным количеством правонарушений в семейно-бытовых отношениях», за которые действующий КоАП необходимого наказания не предусматривает. Однако информация о рассмотрении законопроекта на заседании комитета по законодательству 22 июня до сих пор не размещена в думской базе, в отличие от других рассмотренных тогда проектов. Материалы по нему до сих пор не переданы в Совет Думы, который утверждает дату рассмотрения законопроекта на пленарном заседании.
«Пока комитет не будет предлагать Думе его рассмотреть», — сказал Крашенинников РБК, но заметил, что это не означает, что проект отложат надолго. Задержку он объяснил в том числе общественным резонансом, вызванным инициативой.
Еще один депутат заявил РБК, что «законопроект абсолютно неисполним». «Если всех, кто матерится дома, начать по нему сажать на пятнадцать суток, то у нас, извините, “обезьянников” не хватит», — сказал он.
Поправки Терешковой и ее коллег вносятся в статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»): исключается норма, что мелким хулиганством считается «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью» исключительно «в общественных местах».
По мнению авторов, возможность наказывать за мат дома положительно повлияет «на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних», а также устранит «нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, [вызывающую] у них чувство незащищенности», говорится в пояснительной записке.
Также законопроект усиливает и ответственность за мелкое хулиганство: штраф депутаты предлагают повысить в два раза — с 1 тыс. до 2 тыс. руб. Кроме того, за мат в семье можно получить административный арест до 15 суток либо 40 часов обязательных работ. Если же правонарушитель оказал неповиновение полиции, то штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб. (сейчас от 1 тыс. до 2,5 тыс.) Повторное правонарушение, по замыслу авторов, будет грозить штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. руб., либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов.
На принятии этого законопроекта настаивает МВД, сказал РБК источник в комитете по законодательству. По его словам, проект должен решить проблему наступления ответственности за семейно-бытовое дебоширство, которая отсутствует в федеральном кодексе об административных правонарушениях, а прописана в региональных кодексах. Однако составы о семейно-бытовом дебоширстве в региональных кодексах были признаны утратившими силу по искам прокуратуры, потому что пересекаются с федеральной статьей о мелком хулиганстве, пояснил один из авторов.