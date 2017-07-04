Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье

Резонансная инициатива о запрете мата в семье была внесена группой депутатов-единороссов во главе с Валентиной Терешковой еще при минувшем созыве. В конце июня ее поддержал профильный комитет Госдумы по законодательству и госстроительству.

В комитете необходимость принятия объяснили «значительным количеством правонарушений в семейно-бытовых отношениях», за которые действующий КоАП необходимого наказания не предусматривает. Однако информация о рассмотрении законопроекта на заседании комитета по законодательству 22 июня до сих пор не размещена в думской базе, в отличие от других рассмотренных тогда проектов. Материалы по нему до сих пор не переданы в Совет Думы, который утверждает дату рассмотрения законопроекта на пленарном заседании.

«Пока комитет не будет предлагать Думе его рассмотреть», — сказал Крашенинников РБК, но заметил, что это не означает, что проект отложат надолго. Задержку он объяснил в том числе общественным резонансом, вызванным инициативой.

Еще один депутат заявил РБК, что «законопроект абсолютно неисполним». «Если всех, кто матерится дома, начать по нему сажать на пятнадцать суток, то у нас, извините, “обезьянников” не хватит», — сказал он.

Поправки Терешковой и ее коллег вносятся в статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»): исключается норма, что мелким хулиганством считается «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью» исключительно «в общественных местах».