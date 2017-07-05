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07:27 (мск), источник: Volga News

Глава ГУ МВД Александр Винников отчитался о работе полиции в 2016 году

Новый глава ГУ МВД по Самарской области выступил перед депутатами губернской думы.

В вторник, 4 июля, Александр Винников рассказал о результатах работы полиции в 2016 году. По его словам, оперативная обстановка в регионе оценивается как стабильная. Общее количество преступлений снизилось на 10,7%. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений упало более, чем на 10%, а число преступлений средней тяжести — более чем, на 4%.

По всем составам возросла доля расследованных преступлений. Так, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выше средне российского показателя. Винников отметил, что в прошлом году было расследовано несколько особо резонансных дел. В качестве примера он привел убийство полковника полиции Андрея Гошта и его семьи и разбойное нападение на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина.

Удалось добиться результатов и в борьбе с бандитизмом. Так, за прошедший год выявлено 8 фактов бандитизма и 6 преступлений связанных с организацией преступного сообщества. Также за год выявлено 8 преступлений экстремисткой направленности, пресечена деятельность самарской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Кроме того, в ходе проведенных мероприятий выявлено 15 лиц, выехавших за пределы России для участия в незаконных вооруженных формированиях. В отношении 6 фигурантов возбуждены уголовные дела, пятеро объявлены в розыск.

В 2016 году в регионе состоялось 483 протестных мероприятия. При этом 385 из них было проведено сторонниками партии «Воля». Решением Верховного суда РФ данная организация ликвидирована за осуществление экстремистской деятельности.

Принимаются меры по поддержанию порядка в общественных местах: в городах и районных центрах работают отряды ДНД, только на территории Самары действует 10 стационарных постов полиции. В результате уличная преступность сократилась на 8,8%.

Улучшилась ситуация на дорогах. Так, число ДТП сократилось более, чем на 11%. Также за прошлый год к ответственности привлечено более 2 млн нарушителей правил дорожного движения.

По словам Винникова, в 2016 году в области зарегистрировано 4562 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Расследовано 2778 преступлений. Из незаконного оборотов изъято более 120 кг запрещенных веществ, что составляет половину всех изъятых в округе наркотиков.

Не менее остро стоит проблема пьянства. Так, по словам Винникова каждое третье преступление совершено в нетрезвом виде. За год ГУ МВД провело 4510 проверок фирм и предпринимателей, производящих и реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию. В результате выявлено 4257 правонарушений, по которым виновные привлечены к административной ответственности. По 52 фактам возбуждены уголовные дела.

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