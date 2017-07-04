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4 июля, источник: РИА Новости

США требуют провести закрытую встречу СБ ООН по поводу пуска ракеты КНДР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США требуют проведения закрытого совещания Совбеза ООН в связи с очередным ракетным пуском КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского представителя.

Источник: AP 2017

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

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Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933.

По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.

Комментарии
1
Пильгун Сергей
Да отстаньте вы, наконец, от маленького, но гордого народа!!! Лучше поучитесь у него гордость свою беречь!
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