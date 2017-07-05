Количество поездок калининградцев в Польшу не снизилось, несмотря на отмену МПП

За первое полугодие 2017 года зафиксировано 1 млн 106 тыс. пересечений границы калининградцами, направляющимися в Польшу. Об этом пишет Info.elblag.pl.

При этом за аналогичный период 2016 года, когда еще действовал режим малого приграничного передвижения, пересечений было 1 млн 101 тыс. Число поляков, пересекающих границу, сократилось почти вдвое: с 1 млн 431 тыс. до 781 тыс.