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09:56 (мск), источник: Новый Калининград

Количество поездок калининградцев в Польшу не снизилось, несмотря на отмену МПП

Это подтверждает статистика за первое полугодие 2017 года.

Источник: Новый Калининград

За первое полугодие 2017 года зафиксировано 1 млн 106 тыс. пересечений границы калининградцами, направляющимися в Польшу. Об этом пишет Info.elblag.pl.

При этом за аналогичный период 2016 года, когда еще действовал режим малого приграничного передвижения, пересечений было 1 млн 101 тыс. Число поляков, пересекающих границу, сократилось почти вдвое: с 1 млн 431 тыс. до 781 тыс.

«Я думаю, что мы исчерпали уже все возможности, если говорить о понуждении правительства восстановить МПП. В регионе Эльблонга и Бранева мы собрали более 4 тысяч подписей под петицией о его восстановлении. После того, как вручил его премьер-министру,я получил ответ (который был очевиден), что нет оснований для восстановления МПП, что поляки покупали в России товары, которые у нас являются акцизными, и бюджет государства на этом терял, — цитирует портал польского сентара Ежи Вчислу, одного из наиболее активных сторонников возвращения режима малого приграничного передвижения. — Аргументы, что умерло сотрудничество между различными общественными организациями, что статистика не учитывает услуг, которые россияне потребляли в Польше, не доходят до власть имущих. Я убежден, что нынешнее правительство не восстановит малого приграничного передвижения с Россией. Мы должны подождать до следующих выборов».

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