Количество поездок калининградцев в Польшу не снизилось, несмотря на отмену МПП
Это подтверждает статистика за первое полугодие 2017 года.
Это подтверждает статистика за первое полугодие 2017 года.
За первое полугодие 2017 года зафиксировано 1 млн 106 тыс. пересечений границы калининградцами, направляющимися в Польшу. Об этом пишет Info.elblag.pl.
При этом за аналогичный период 2016 года, когда еще действовал режим малого приграничного передвижения, пересечений было 1 млн 101 тыс. Число поляков, пересекающих границу, сократилось почти вдвое: с 1 млн 431 тыс. до 781 тыс.
«Я думаю, что мы исчерпали уже все возможности, если говорить о понуждении правительства восстановить МПП. В регионе Эльблонга и Бранева мы собрали более 4 тысяч подписей под петицией о его восстановлении. После того, как вручил его