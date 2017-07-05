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02:22 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон: США хотят принять «еще более жесткие меры» по отношению к КНДР

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. США решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР и намерены предпринять более жесткие меры в отношении этой страны на площадке СБ ООН, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: AP 2017

«Соединенные Штаты решительно осуждают запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Испытание МБР представляет собой новую эскалацию угрозы для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров в регионе и в мире», — говорится в заявлении госсекретаря.

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По его словам, для остановки «глобальной угрозы» необходимы «глобальные действия». При этом Тиллерсон отметил, что страны, которые принимают у себя рабочих из КНДР, оказывают экономическую или военную помощь и не выполняют соответствующие резолюции СБ ООН, «оказывают пособничество опасному режиму».

«Мы намерены довести провокационные действия Северной Кореи до Совета Безопасности ООН и принять более жесткие меры для обеспечения ответственности КНДР», — заявил госсекретарь.

«Соединенные Штаты стремятся только к мирной денуклеаризации Корейского полуострова и прекращению угрожающих действий со стороны Северной Кореи. Но мы вместе с другими (странами) ясно дали понять, что никогда не смиримся с наличием ядерного оружия у Северной Кореи», — подчеркнул Тиллерсон.

Инфографика
Куда могут долететь ракеты КНДР

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

Позднее во вторник стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.

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