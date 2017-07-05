Тиллерсон: США хотят принять «еще более жесткие меры» по отношению к КНДР

«Соединенные Штаты решительно осуждают запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Испытание МБР представляет собой новую эскалацию угрозы для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров в регионе и в мире», — говорится в заявлении госсекретаря.
По его словам, для остановки «глобальной угрозы» необходимы «глобальные действия». При этом Тиллерсон отметил, что страны, которые принимают у себя рабочих из КНДР, оказывают экономическую или военную помощь и не выполняют соответствующие резолюции СБ ООН, «оказывают пособничество опасному режиму».
«Мы намерены довести провокационные действия Северной Кореи до Совета Безопасности ООН и принять более жесткие меры для обеспечения ответственности КНДР», — заявил госсекретарь.
«Соединенные Штаты стремятся только к мирной денуклеаризации Корейского полуострова и прекращению угрожающих действий со стороны Северной Кореи. Но мы вместе с другими (странами) ясно дали понять, что никогда не смиримся с наличием ядерного оружия у Северной Кореи», — подчеркнул Тиллерсон.
Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.
Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.
Позднее во вторник стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.