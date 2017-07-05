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03:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ростуризм поддерживает внедрение tax free во Владивостоке

По словам депутата Госдумы Виктора Пинского, это логичное продолжение работы над увеличением инвестпривлекательности города и края.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 июля, PrimaMedia.

Вопросы развития туризма в России обсудили депутаты Госдумы во время заседания внутрифракционной группы «Единой России». По мнению руководителя группы, первого заместителя руководителя фракции, депутата от Приморья Виктора Пинского, режим tax free для Владивостока — логичное продолжение работы над увеличением инвестиционной привлекательности города и края, которая была проделана в последнее время, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

«После принятия законов о свободном порте Владивосток и упрощенном въезде иностранцев на его территорию, режим tax free “просится” именно в нашем регионе», — сказал Виктор Пинский.

В Госдуму уже внесен закон, который позволит возвращать иностранным гражданам налог на добавленную стоимость за покупки совершенные на территории России. В качестве пилотных регионов, где этот проект пройдет апробацию, выбраны Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

«Мы являемся горячими сторонниками tax free. Мы — за Владивосток», — сказал Олег Сафонов. Руководитель Ростуризма выразил надежду, что период, в который все нюансы действия режима tax free будут отрабатываться в пилотных территориях, будет максимально коротким. После чего он начнет действовать на всей территории страны.

Среди других тем, которые обсудили участники заседания — подготовка кадров для отрасли, развитие туристической инфраструктуры, цены авиабилетов на перелеты по территории России.

«Сегодня покупка билета на самолет из Москвы во Владивосток обойдется, минимум, в 30 тысяч рублей в одну сторону, на Камчатку — 40 тысяч рублей. Очевидно, что такой перелет могут позволить себе лишь очень немногие жители европейской части страны. При таких ценах развитие внутреннего туризма в Приморье, на Камчатке, Сахалине, Сибири и других привлекательных с туристической точки зрения регионах, невозможно. Эту проблему необходимо решать», — считает Виктор Пинский.

Как пояснил Олег Сафонов, стоимость перевозки составляет 50−70% в структуре стоимости турпродукта.

Чтобы стимулировать внутренний туризм, нужно снизить цены на авиаперелеты. В качестве одного из способов снижения руководитель Ростуризма назвал развитие внутренних чартерных авиаперевозок. Чартеры позволяют удешевить стоимость перелета на 20−30%.

Кроме того, руководитель агентства отметил, что снижению цены авибилетов на внутренних перевозках способствовало решение об уменьшении НДС до 10%. Сейчас, по его словам, обсуждается обнуление НДС при внутренней внутрироссийской авиационной перевозки.

«Мы считаем, что это был бы очень серьезный действенный шаг по снижению стоимости перелетов внутри страны», — добавил Олег Сафонов.

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