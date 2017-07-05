Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
У моющих средств нашли опасный побочный эффект
Спасший девушку мужчина утонул в Москве-реке
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Губернатор, при котором зарплата в регионе РФ выросла на 186%
Самый разыскиваемый человек в мире: где скрывается лидер ИГ? В последнее время появлялось несколько сообщений о его смерти, однако все они еще не подтверждены
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«Придут и вернут Крым»: спикер Рады об украинских моряках
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
9В Китае сошли два оползня
03:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Катар ответил на ультиматум арабских стран

В Дохе по-прежнему считают требования соседей нереалистичными и невыполнимыми.

Источник: Reuters

Власти Катара через своего кувейтского представителя передали Саудовской Аравии ответ на ультиматум арабских стран, срок которого истекает 5 июля, сообщает телеканал Al Arabia.

Читайте также
СМИ: госминистр ОАЭ исключил военный сценарий в случае отказа Катара выполнить требования

Напомним, требования Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта содержат 13 пунктов. Для восстановления дипломатических отношений Катар должен, в частности, снизить уровень своей «дружбы» с Ираном, прекратить предполагаемую финансовую поддержку террористов, закрыть турецкую военную базу, остановить вещание спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира» и перестать «вмешиваться во внутренние дела» соседних стран.

Катарский министр иностранных дел Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани повторил, что считает эти условия неприемлемыми.

«Любые требования должны быть реалистичными и выполнимыми, а представленные требования не могут быть выполнены. Речь там идет не о терроризме, а об отмене свободы СМИ, нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела», — так он прокомментировал выдвинутый его стране ультиматум.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017 : Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Тиллерсон заявил о намерениях принять жесткие меры против КНДР
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Умер писатель Даниил Гранин
Российский летчик Ярошенко попросил Трампа о возвращении домой
Мединский ответил на обвинения в ненаучности своей диссертации
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье
Спорт
«Зенит» взял реванш у «Аустрии» в товарищеском матче Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как свет, цвет и рисунок увеличивают комнату
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Строительство жилья в России предложили национализировать
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь