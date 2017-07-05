Катар ответил на ультиматум арабских стран

Власти Катара через своего кувейтского представителя передали Саудовской Аравии ответ на ультиматум арабских стран, срок которого истекает 5 июля, сообщает телеканал Al Arabia.

Напомним, требования Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта содержат 13 пунктов. Для восстановления дипломатических отношений Катар должен, в частности, снизить уровень своей «дружбы» с Ираном, прекратить предполагаемую финансовую поддержку террористов, закрыть турецкую военную базу, остановить вещание спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира» и перестать «вмешиваться во внутренние дела» соседних стран.

Катарский министр иностранных дел Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани повторил, что считает эти условия неприемлемыми.

«Любые требования должны быть реалистичными и выполнимыми, а представленные требования не могут быть выполнены. Речь там идет не о терроризме, а об отмене свободы СМИ, нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела», — так он прокомментировал выдвинутый его стране ультиматум.