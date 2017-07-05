Хабаровский край намерены превратить в полюс роста Дальнего Востока

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года прошло в правительстве Хабаровского края. Документ впервые прошел широкое общественное обсуждение на различных площадках. Совещание с участием представителей общественности и органов власти провел губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Ключевой целью стратегии разработчики обозначили превращение Хабаровского края в полюс роста Дальнего Востока. Регион должен занять лидирующие позиции в развитии человеческого капитала, инновационной экономики, пространственной организации и международной кооперации.

Основные направления стратегии представил заместитель председателя правительства края — министр экономического развития Виктор Калашников. Документ опирается на 17 проектов стратегического развития. В их числе мероприятия по закреплению населения, поддержке местных инициатив граждан, развитию цифровой экономики. В отдельный блок выделены пять центров пространственного развития: Хабаровской агломерации, агломерации Комсомольск-на-Амуре-Амурск-Солнечный, транспортного узла Ванино-Советская Гавань, Николаевского и Верхнебуреинского.

Как отмечают эксперты, параллельная реализация ряда социальных направлений, в числе которых стимулирование рождаемости, повышение качества медицинского обслуживания, развитие системы инженерного образования, поддержка получателей «дальневосточного гектара», многодетных и молодых семей, позволит к 2025 году увеличить численность населения края до 1 млн 464 тысяч человек. Ключевой ресурс прироста населения края — создание более 40 тысяч новых рабочих мест.

«В настоящее время со стороны федерации усилилось внимание к проблемам развития Дальнего Востока, необходимости принятия конструктивных мер по их решению. Обозначен вектор на его опережающее социально-экономическое развитие. Принят ряд инструментов, включая преференциальные режимы и инфраструктурную поддержку. Все это формирует условия для повышения деловой, инвестиционной активности в регионе, развития темпами, опережающими общероссийские. В конечном итоге, все это направлено на создание комфортных условий жизнедеятельности человека», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Напомним, проект стратегии разработан Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Основные ее положения детально прорабатывались вместе с экспертами, научными и деловыми кругами, представителями исполнительной власти и депутатского корпуса края. Впервые стратегический документ прошел широкое обсуждение на различных площадках — в рамках заседаний общественных советов при органах власти и местного самоуправления, на официальных сайтах правительства края.