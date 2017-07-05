Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
От чего вас спасет спиннер
В Подмосковье на базе отдыха нашли человеческие останки в мангале
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Парубий рассказал, кто сможет вернуть Крым Украине – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В Раде заявили о скором захвате Москвы украинской армией – СМИ
СМИ: Максакова надела прозрачное платье к министру
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
04:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край намерены превратить в полюс роста Дальнего Востока

Губернатору Вячеславу Шпорту представили проект Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.

Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года прошло в правительстве Хабаровского края. Документ впервые прошел широкое общественное обсуждение на различных площадках. Совещание с участием представителей общественности и органов власти провел губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Ключевой целью стратегии разработчики обозначили превращение Хабаровского края в полюс роста Дальнего Востока. Регион должен занять лидирующие позиции в развитии человеческого капитала, инновационной экономики, пространственной организации и международной кооперации.

Основные направления стратегии представил заместитель председателя правительства края — министр экономического развития Виктор Калашников. Документ опирается на 17 проектов стратегического развития. В их числе мероприятия по закреплению населения, поддержке местных инициатив граждан, развитию цифровой экономики. В отдельный блок выделены пять центров пространственного развития: Хабаровской агломерации, агломерации Комсомольск-на-Амуре-Амурск-Солнечный, транспортного узла Ванино-Советская Гавань, Николаевского и Верхнебуреинского.

Как отмечают эксперты, параллельная реализация ряда социальных направлений, в числе которых стимулирование рождаемости, повышение качества медицинского обслуживания, развитие системы инженерного образования, поддержка получателей «дальневосточного гектара», многодетных и молодых семей, позволит к 2025 году увеличить численность населения края до 1 млн 464 тысяч человек. Ключевой ресурс прироста населения края — создание более 40 тысяч новых рабочих мест.

«В настоящее время со стороны федерации усилилось внимание к проблемам развития Дальнего Востока, необходимости принятия конструктивных мер по их решению. Обозначен вектор на его опережающее социально-экономическое развитие. Принят ряд инструментов, включая преференциальные режимы и инфраструктурную поддержку. Все это формирует условия для повышения деловой, инвестиционной активности в регионе, развития темпами, опережающими общероссийские. В конечном итоге, все это направлено на создание комфортных условий жизнедеятельности человека», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Напомним, проект стратегии разработан Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Основные ее положения детально прорабатывались вместе с экспертами, научными и деловыми кругами, представителями исполнительной власти и депутатского корпуса края. Впервые стратегический документ прошел широкое обсуждение на различных площадках — в рамках заседаний общественных советов при органах власти и местного самоуправления, на официальных сайтах правительства края.

После внесения ряда изменений документ будет направлен на согласование в федеральные исполнительные органы власти. Окончательное утверждение стратегии социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации состоится в конце 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
Катар дал ответ на ультиматум арабских стран
Тиллерсон: США хотят принять «более жесткие меры» против КНДР
На Украине заявили об остановке второй волны атаки вируса Petya
Умер писатель Даниил Гранин
Российский летчик Ярошенко попросил Трампа о возвращении домой
Мединский ответил на обвинения в ненаучности своей диссертации
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье
Спорт
«Зенит» взял реванш у «Аустрии» в товарищеском матче Как Кокорин стал капитаном, а Жулиано — нападающим — в репортаже с 4-тысячного австрийского стадиона
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые фото А вот и следующее поколение Porsche Cayenne: шпионам удалось сделать фотографии этой модели во время последней фазы тестов, передает AutoExpress.co.uk
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды В честь 90-летия Джины Лоллобриджиды — главного секс-символа итальянского кино — вспоминаем ее самые яркие роли
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
В России дешевеет вторичное жилье
На помощь ипотечникам выделят дополнительно 2 млрд рублей
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь