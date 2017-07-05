Хабаровский край намерены превратить в полюс роста Дальнего Востока
Губернатору Вячеславу Шпорту представили проект Стратегии
Губернатору Вячеславу Шпорту представили проект Стратегии
Хабаровск, 5 июля, AmurMedia.
Обсуждение проекта стратегии
Ключевой целью стратегии разработчики обозначили превращение Хабаровского края в полюс роста Дальнего Востока. Регион должен занять лидирующие позиции в развитии человеческого капитала, инновационной экономики, пространственной организации и международной кооперации.
Основные направления стратегии представил заместитель председателя правительства края — министр экономического развития Виктор Калашников. Документ опирается на 17 проектов стратегического развития. В их числе мероприятия по закреплению населения, поддержке местных инициатив граждан, развитию цифровой экономики. В отдельный блок выделены пять центров пространственного развития: Хабаровской агломерации, агломерации Комсомольск-на-Амуре-Амурск-Солнечный, транспортного узла
Как отмечают эксперты, параллельная реализация ряда социальных направлений, в числе которых стимулирование рождаемости, повышение качества медицинского обслуживания, развитие системы инженерного образования, поддержка получателей «дальневосточного гектара», многодетных и молодых семей, позволит к 2025 году увеличить численность населения края до 1 млн 464 тысяч человек. Ключевой ресурс прироста населения края — создание более 40 тысяч новых рабочих мест.
«В настоящее время со стороны федерации усилилось внимание к проблемам развития Дальнего Востока, необходимости принятия конструктивных мер по их решению. Обозначен вектор на его опережающее
Напомним, проект стратегии разработан Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Основные ее положения детально прорабатывались вместе с экспертами, научными и деловыми кругами, представителями исполнительной власти и депутатского корпуса края. Впервые стратегический документ прошел широкое обсуждение на различных площадках — в рамках заседаний общественных советов при органах власти и местного самоуправления, на официальных сайтах правительства края.
После внесения ряда изменений документ будет направлен на согласование в федеральные исполнительные органы власти. Окончательное утверждение стратегии